Найден способ выявить болезнь Паркинсона до появления первых симптомов

Ученые нашли маркеры развития болезни Паркинсона, с помощью которых можно выявить недуг до появления его первых явных признаков.

Исследование на эту тему опубликовано в журнале Nature Communications.

Болезнь Паркинсона диагностируют лишь при возникновении нарушений двигательных функций. Еще раньше ее можно заметить по другим признакам: у человека начинаются запоры, снижается обоняния, часто меняется настроение и возникают проблемы со сном. Но такие симптомы могут свидетельствовать и о многих других заболеваниях.

А вот T-клетки, специфичные к белку альфа-синуклеину, действительно могут стать хорошим маркером для доклинического выявления болезни Паркинсона. Т-клеточный иммунитет - реакция организма, с помощью которой наша иммунная система распознает чужеродного захватчика, называемого антигеном, и реагирует, разрушая его.

Ученые изучили образцы крови пациента, страдающего заболеванием, которые хранились в течение двух десятилетий в замороженном виде, и анализы группы людей с таким же недугом. Кроме того, в исследовании использовались анализы 67 здоровых людей.

Известно, что паркинсонизм разрушает дофаминергические нейроны области среднего мозга. В первые четыре года их число снижается на 50-90 процентов, а потом не меняется. Чтобы лечение было более эффективным, необходимо выявить болезнь на самых ранних стадиях.

Исследователи узнали, что клетки, специфичные к альфа-синуклеину, который накапливается в нейронах при болезни Паркинсона, чаще всего встречались у первого пациента за годы до диагноза, а у других больных в первые несколько лет лечения. У первого пациента, кровь которого брали из "заморозки", реакция T-клеток на альфа-синуклеин была значительно выше до 2006 года, чем после диагностирования недуга. Самой сильной реакция T-клеток была в первые годы после постановки диагноза.

Ученые сделали вывод, что присутствие специфичных к альфа-синуклеину T-клеток характерно для доклинической и ранней моторной стадии болезни Паркинсона. Мониторинг показателя у людей, находящихся в группе риска, поможет в профилактике заболевания, в том числе вовремя начать иммунотерапию.