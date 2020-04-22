Новости

Две трети умерших от COVID-19 в Москве не обратились сразу к медикам 12:25
Носитель коронавируса заразил в Харбине 78 человек из-за недосмотра врачей 12:22
Потепление в Москве отодвигается на начало следующей недели 12:21
В Испании отменили фестиваль помидоров 12:20
В Тульской области умерли три пациента с COVID-19 12:19
В восьми свердловских больницах нашли COVID-19 у пациентов и медиков 12:14
В Ярославле умер первый пациент с COVID-19 12:10
Заразившийся COVID-19 доставлен в больницу с лайнера Costa Atlantica 12:09
Второй сезон "Мандалорца" еще не вышел, но Disney уже готовит третий 12:07
Правительство Беларуси утвердило генеральный план Пинска 12:05
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте 12:04
Опубликовано видео задержания тюменца, готовившего массовое убийство 12:02
В Перми запустили мобильную кассу для приема коммунальных платежей 11:57
В Пермском крае коронавирус выявлен у 32 медработников 11:55
Киргизия продлила действие паспортов и сроки регистрации до сентября 11:55
Названы города, по которым сильнее всего скучают туристы 11:54
Турция настроена на снятие ограничений во второй половине мая 11:53
В закрытом на карантин Пятигорске второй раз за неделю сменился мэр 11:52
Уральский вуз создал центр для переработки отходов микроорганизмами 11:51
Две трети россиян хотят участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию 11:50
В Крыму объявлен в розыск пропавший замглавы департамента культуры Москвы 11:49
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12 11:34
Найден способ выявить болезнь Паркинсона до появления первых симптомов 11:32
ВТБ в пять раз увеличил лимиты онлайн-переводов 11:29
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в интернете и соцсетях 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 11:32
Рубрика: Общество

Найден способ выявить болезнь Паркинсона до появления первых симптомов

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые нашли маркеры развития болезни Паркинсона, с помощью которых можно выявить недуг до появления его первых явных признаков.

Исследование на эту тему опубликовано в журнале Nature Communications.

Болезнь Паркинсона диагностируют лишь при возникновении нарушений двигательных функций. Еще раньше ее можно заметить по другим признакам: у человека начинаются запоры, снижается обоняния, часто меняется настроение и возникают проблемы со сном. Но такие симптомы могут свидетельствовать и о многих других заболеваниях.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Раскрыт новый механизм внутренней защиты организма от вирусов

А вот T-клетки, специфичные к белку альфа-синуклеину, действительно могут стать хорошим маркером для доклинического выявления болезни Паркинсона. Т-клеточный иммунитет - реакция организма, с помощью которой наша иммунная система распознает чужеродного захватчика, называемого антигеном, и реагирует, разрушая его.

Ученые изучили образцы крови пациента, страдающего заболеванием, которые хранились в течение двух десятилетий в замороженном виде, и анализы группы людей с таким же недугом. Кроме того, в исследовании использовались анализы 67 здоровых людей.

Известно, что паркинсонизм разрушает дофаминергические нейроны области среднего мозга. В первые четыре года их число снижается на 50-90 процентов, а потом не меняется. Чтобы лечение было более эффективным, необходимо выявить болезнь на самых ранних стадиях.

Исследователи узнали, что клетки, специфичные к альфа-синуклеину, который накапливается в нейронах при болезни Паркинсона, чаще всего встречались у первого пациента за годы до диагноза, а у других больных в первые несколько лет лечения. У первого пациента, кровь которого брали из "заморозки", реакция T-клеток на альфа-синуклеин была значительно выше до 2006 года, чем после диагностирования недуга. Самой сильной реакция T-клеток была в первые годы после постановки диагноза.

Ученые сделали вывод, что присутствие специфичных к альфа-синуклеину T-клеток характерно для доклинической и ранней моторной стадии болезни Паркинсона. Мониторинг показателя у людей, находящихся в группе риска, поможет в профилактике заболевания, в том числе вовремя начать иммунотерапию.

Общество Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции