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22.04.2020 12:13
Рубрика: В мире

Британцы надеются к осени завершить работу над вакциной против коронавируса

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Через два дня британские ученые начнут тестировать на людях разработанную в университете Оксфорда вакцину против коронавируса. Испытания будут проходить в лабораториях этого университета. Сам факт столь спринтерски стремительной разработки противоядия коронавирусу является беспрецедентным по своей скорости.

О предстоящих испытаниях объявил сегодня вечером на пресс-конференции с британскими журналистами министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Если вакцина будет признана "работающей", это станет сенсационным прорывом в смертельной битве с COVID-19. На разработку противоядия коронавирусу правительство Соединенного Королевства выделило 20 миллионов фунтов стерлингов. Параллельно спонсируется правительством подобное же испытание антивирусной вакцины, проводимое Имперским колледжем Британии. На него было потрачено двадцать два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Мэтт Хэнкок объявил, что обе университетские команды являются двумя лидерами в разработке вакцины, чьи испытания идут сегодня по всему миру.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Назван самый вероятный способ заражения коронавирусом

По словам министра здравоохранения, наилучшим способом справиться с коронавирусом является именно вакцина. Хэнкок заверил, что Британия будет готова "отдать все, что имеет" на ее создание. Министр подчеркнул, что достижение данной стадии в нормальное время заняло бы годы и что он искренне горд работой, которая была проделана уже к сегодняшнему дню.

Правительство Соединенного Королевства, как заверил министр, проинвестирует производство вакцины, если оба идущих испытания принесут результат, готовый к использованию. При этом было заявлено, что руководство страны сделает ее доступной для британцев так скоро, как только возможно в человеческих силах. Хэнкок признался, что сам факт вероятного первенства его страны в создание успешной вакцины является настолько значительным, что он "все готов отдать ради этого".

Руководящая испытаниями в Оксфордском университете, один из ведущих вакцинологов мира, профессор Сара Гилберт сказала, что ее команда надеется завершить работу с вакциной уже к сентябрю.

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