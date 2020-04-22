ЦБ усилил интервенции в поддержку рубля после обвала нефтяных цен

Накануне котировки Brent впервые за 18 лет рухнули ниже 20 долларов за баррель, валютный курс на Московской бирже опускался ниже 77 рублей за доллар, усиленные интервенции Банка России удержали его от более глубокого падения.

В течение прошлой недели Банк России нарастил объем валютных интервенции с 12,9 до 14,8 млрд рублей в день.

Они складываются из двух видов операций: стандартных, когда Банк России компенсирует недополученную бюджетом валютную выручку от нефтяных доходов (при условии, что цены ниже 42,4 доллара за баррель), и экстренных, в рамках которых Банк России продает валюту пропорционально снижению цены барреля российского сорта нефти Urals ниже отметки в 25 долларов. Последние операции используются для конвертации средств Фонда национального благосостояния в рамках сделки по передаче контроля над Сбербанком от Банка России правительству (ЦБ впоследствии должен зачислить основную часть прибыли от сделки в федеральный бюджет).

По данным агентства Argus, цена Urals упала до 12 долларов, следовательно, объем интервенций Банка России еще более вырастет.