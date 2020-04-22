Через портал госуслуг пользователи оформили 17 тысяч заявок на маткапитал

Минкомсвязи сообщило о первых результатах дистанционного оформления сертификатов на материнский капитал через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). За неделю с момента запуска сервисом воспользовалось 17 тысяч заявителей.

Родителям достаточно заполнить форму на портале госуслуг. Оформленный сертификат приходит в личный кабинет пользователя после проверки данных.

В ближайшие две недели процедура оформления сертификата станет еще удобнее, говорится в сообщении Минкомсвязи. Портал госуслуг начнет выдавать документы в проактивном порядке. Пенсионный фонд России (ПФР) будет получать и проверять данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и затем направлять электронный сертификат на материнский капитал родителю или усыновителю в личный кабинет на ЕПГУ или в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.