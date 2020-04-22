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22.04.2020 21:38

Cлучаи смерти от коронавируса в США произошли раньше, чем объявили власти

Текст: Андрей Васильев

Первые случаи смерти от коронавируса в США произошли раньше, чем объявили власти. Судмедэксперты-коронеры получили подтверждение, что образцы ткани, отправленные в Центры США по контролю и профилактике заболеваний еще в феврале из Калифорнии, дали положительный результат на вирус.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Представители департамента здравоохранения штата заявили, что два человека умерли от коронавируса в Калифорнии за несколько недель до того, как Белый дом сообщил о первом смертельном случае от COVID-19 в США. Чиновники округа Санта-Клара, расположенного недалеко от Сан-Франциско, заявили, что два местных жителя скончались у себя дома 6 и 17 февраля, соответственно. До этого первая американская смерть от вируса была зарегистрирована 29 февраля в Киркленде, штат Вашингтон, сообщает The Guardian. Третья такая смерть произошла в округе 6 марта. "Эти три человека умерли дома во время, когда очень ограниченное тестирование было доступно только через CDC", - говорится в заявлении департамента здравоохранения округа Санта-Клара.

По состоянию на 21.00 среды по московскому времени, по данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 611 182 случая заражения и 181 235 смертельных исходов. В США есть 834 858 подтвержденных случаев заражения и более 45 тысяч смертельных исходов.

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