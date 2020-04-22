Депутаты предложили меры для поддержки энергетики в ситуации пандемии

На встрече с министром энергетики Александром Новаком депутаты Госдумы предложили ряд мер, которые призваны снизить негативные тенденции на рынках нефти и нефтепродуктов, а также в сфере электроэнергетики.

Во встрече приняли участие представители всех фракций, руководство Госдумы, а также "Россетей" и Минфина.

Министр в своем выступлении не скрывал: сегодня мир, по его словам, находится в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть. По разным оценкам, это порядка 20-30 млн баррелей в сутки. "Наблюдается беспрецедентная ситуация, когда две трети населения всей планеты находится в режиме самоизоляции", - напомнил Новак. В ряду факторов - снижение числа авиаперевозок и потребления нефтепродуктов в мире.

По его словам, по мере выхода мира из карантина ситуация на рынках будет улучшаться. А если говорить конкретно о рынке нефти, то высокая волатильность может продолжаться до начала действия с 1 мая сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Что касается снижения спроса на нефтепродукты, то эта тенденция характерна и для России. Продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%, сообщил глава Минэнерго Сокращение потребления авиакеросина составляет около 50-60%. Ряд мер уже проработан - впрочем, в ведомстве считают, что предприятия справятся в любом случае. Ведь на топливном рынке "нет такой критичности, как в электроэнергетике". Министерство, по его словам, не видит рисков повышения цен на топливо.

Рассказал Новак и о ситуации в энергетике. В связи с введенным режимом самоизоляции энергопотребление в среднем по России с 30 марта снизилось на 4%, а собираемость платежей упала на 7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. И есть риск увеличения темпов роста задолженности за электроэнергию в дальнейшем, предупредил Новак. В теплоснабжении, продолжил он, ситуация хуже. Уровень платежей составил порядка 80% в апреле.

Меры для рынка энергетики уже предложены. Минэнерго, как рассказал министр, направило в правительственную комиссию пакет мер. Речь идет о предоставлении льготного кредитования для покрытия кассового разрыва из-за снижения платежной дисциплины потребителей, а также моратория на штрафы за просрочку ввода энергообъектов в эксплуатацию.

Ряд предложений представили и депутаты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поддержать компанию "Россети" и пересмотреть программу ее развития. Он подчеркнул, что посредники наживаются на гражданах за счет увеличения тарифов. "Если только в этой цепочке будет меньше перепродавцов, совершенно очевидно, электроэнергия будет дешевле", - заявил Вячеслав Володин.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил "подумать, чтобы всю нефтяную отрасль объединить в одну госкомпанию - может, лучше будет управление". А глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) призвал снизить цены на энергоресурсы для фермерских хозяйств. А также предложил отменить дорожные налоги для крестьян, ведь "комбайны и трактора не гоняют по дорогам, по асфальту - они работают в поле, ведут посевную и уборку".

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов также затронул вопрос цен на ГСМ и электроэнергию для сельхозпроизводителей. В частности, он предложил обратить внимание на то, что предприниматели оплачивают энергию авансово, однако сейчас они не знают, как они будут работать и будут ли. "Есть предложение тоже этот вопрос рассмотреть и, возможно, перейти на переход к оплате потребляемой энергии по факту", - сказал он.

Министр энергетики согласился, с необходимостью проработать вопросы урегулирования тарифов для сельхозпроизводителей и изменения авансовой системы оплаты электроэнергии.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил на 2-3 месяца отменить действие так называемого обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой. Таким образом, государство компенсирует НПЗ потери, если внутренние цены оказываются ниже экспортного паритета.

"Давайте мы дадим поручение нашему профильному Комитету по энергетике посмотреть на проблемы, которые были озвучены, с позиции их решения", - сказал Вячеслав Володин по итогам мероприятия.