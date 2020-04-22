Десятки боссов итальянской мафии могут отправить из тюрем домой

Десятки мафиозных боссов могут быть освобождены из тюрем по всей Италии из-за риска заражения коронавирусом, после того как итальянские судьи освободили как минимум трех стареющих бандитов, поместив их под домашний арест. Журнал L'Espresso в среду сообщил, что судья в Милане распорядился освободить одного из самых влиятельных боссов "Коза Ностры", 78-летнего Франческо Бонура, который отбывал 23-летний срок. Условия освобождения Бонуры под домашний арест позволяют ему выходить из дома для получения медицинского лечения.

Судьи также распорядились об освобождении из тюрьмы 65-летнего Винченцино Яннаццо и 72-летнего Рокко Санто Филиппоне , которые входили в окружение боссов Ндрангеты. Судьи опасались, что инфекция COVID-19 может быть смертельной для Филиппоне, поскольку он страдает от серьезного сердечно-сосудистого заболевания.

По словам Лео Бенедучи, генерального секретаря Osapp, крупнейшего профсоюза сотрудников исправительных учреждений Италии, в тюрьмах страны находится около 12 тысяч членов мафиозных организаций. Сотрудники пенитенциарной системы начали сообщать о заключенных, которые обнимаются друг с другом с предполагаемой целью увеличения вероятности заражения вирусом и последующего освобождения из тюрьмы. В настоящее время в итальянских тюрьмах находятся 74 босса мафии старше 70 лет, многие с серьезными заболеваниями. Среди них 78-летний Леолука Багарелла, сицилийский босс, осужденный за десятки убийств, 78-летний Раффаэле Кутоло, лидер Nuova Camorra Organizzata, в настоящее время отбывающий несколько пожизненных сроков за убийство, а также сицилийский "босс боссов", 81-летний Нитто Сантапола.

Президент Сицилийской комиссии по борьбе с мафией, Клаудио Фава, заявил, что опасается, что боссы мафии могут использовать кризис коронавируса для своего освобождения. "Выход на свободу боссов мафии, таких как Сантапола и Багарелла, является лицемерным и оскорбительным для тысяч пожилых жертв этого вируса", - сказал Фава, чей отец, Джузеппе, был убит мафией по приказу Сантаполы, сообщает The Guardian.