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22.04.2020 13:31
Рубрика: Экономика

Запланированы свыше десяти рейсов, которые вывезут россиян на родину

Текст: Евгений Гайва
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Росавиация сформировала предварительный график рейсов, которые вывезут россиян из-за рубежа с 23 до 27 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, граждан заберут из Таиланда, Индонезии, Испании, Индии. Всего российские авиакомпании выполнят более десяти рейсов.

На 23 апреля запланированы два полета. Авиакомпания S7 привезет россиян из Бангкока (Таиланд) в Новосибирск и Красноярск, авиакомпания "Якутия" доставит пассажиров из Денпасара (Индонезия) во Владивосток.

Пять рейсов состоятся на 24 апреля. Борты "Уральских авиалиний" проследуют из Гоа (Индия) в Новосибирск и Екатеринбург, а также из Аликанте (Испания) в Нижний Новгород. Еще ожидается самолет S7, который доставит людей из Пхукета (Таиланд) в Новосибирск. Авиакомпания "Россия" выполнит рейс из Денпасара в Казань и Сочи, "Аврора" - из Сеула (Южная Корея) во Владивосток.

Фото: iStock
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На 25 апреля запланированы два борта "Авроры" - из Бангкока в Южно-Сахалинск и Хабаровск. На тот же день предварительно назначен рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока в Иркутск и Казань.

На 26 апреля намечены лайнеры "Уральских авиалиний" и "Авроры", которые отправятся из Гоа в Уфу и из Бангкока в Петропавловск-Камчатский соответственно.

Кроме того, прорабатывается вопрос организации 27 апреля сложного вывозного рейса из Маврикия, Танзании и Сейшельских островов. К нему готовится компания Royal Flight. В то же время авиакомпания "Ютэйр" ведет подготовку другого сложного рейса по маршруту Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут 27 апреля.

В среду авиакомпанией S7 выполняется перелет из Бангкока. Как ожидается, он прибудет во Владивосток в 14.03 мск, на борту 146 взрослых и 32 ребенка. В этот день также планируется рейс из Новосибирска в Бишкек - авиакомпания S7 доставит 176 граждан Киргизии на родину. Планируется, что обратным рейсом в Россию прилетят более ста соотечественников.

Фото: iStock
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Также 22 апреля авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана. Из Ташкента в Москву прилетят 48 человек, из них 18 граждан Белоруссии. Кроме того, ожидаются два рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Москву. На них из России вывезут граждан Турции. Планируется на самолетах турецкой авиакомпании в Москву доставить россиян.

Вывозные рейсы проходят после закрытия международного авиасообщения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В Россию уже вернулись более 170 тысяч российских граждан вывозными рейсами в период с 20 марта по 21 апреля. Только за последнюю неделю было выполнено 19 рейсов и возвращено 3,6 тысячи россиян, уточнили в Росавиации.

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