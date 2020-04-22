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22.04.2020 11:50
Рубрика: Общество

Две трети россиян хотят участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Текст: Ксения Воронцова

Две трети россиян - 66% - заявили о своем желании участвовать в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию, из них 47% в этом точно уверены. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Напомним, что предварительно голосование было намечено на 22 апреля, однако позже президент РФ Владимир Путин перенес его на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

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По данным исследования, которое проводилось 17 апреля, не намерены участвовать в голосовании 15% респондентов, еще 19% пока не определились, 2% затруднились с ответом. Два месяца назад, 20 февраля, совершенно точно участвовать в голосовании были готовы 45% опрошенных, еще 25% также планировали это сделать, 11% не хотели идти на избирательные участки, 22% тогда не определились с ответом.

Сейчас 50% потенциальных участников говорят, что поддержат поправки в Основной закон, 26% придерживаются противоположной точки зрения. В конце февраля за изменения были готовы проголосовать 43% опрошенных, 17% были против.

"Хотя дата голосования по поправкам к Конституции пока не определена, мы решили сделать первый экспертный прогноз. Его цель - понять, как разделились бы голоса российских избирателей, если бы голосование состоялось в заранее намеченный день - 22 апреля", - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По прогнозам, явка составила бы 52-54% от имеющих право голоса. При этом поддержали бы поправки 67-68% участников, не поддержали - 27-30%, а 3-5% участников испортили бы бюллетень.

Федоров заявил, что изучение мнения россиян по вопросу поправок к Конституции продолжится, как и прогнозирование исхода голосования ближе к завершению периода самоизоляции, когда станет известна новая дата.

Общество Соцсфера Социология Изменения в Конституцию РФ

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