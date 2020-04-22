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22.04.2020 14:40
Рубрика: Экономика

Экономисты подсчитали падение российского ВВП от коронавируса

Текст: Ирина Алпатова
Потери годового ВВП стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) от месяца самоизоляции оцениваются аналитиками Банка в размере около 1,5-2%, говорится в аналитическом обзоре банка. В ЕАБР участвуют Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Около 2% могут составить потери ВВП от действия таких внешних факторов, как сокращение спроса, нарушение глобальных цепочек добавленной стоимости, падения цен на ключевые сырьевые товары. По оценкам экспертов ЕАБР, ВВП России может снизиться на 2,3%. Все эти факторы вкупе могут привести к сокращению агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР на 2,2% в 2020 году после увеличения на 1,7% годом ранее.

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Ослабление национальных валют вызовет инфляцию, однако, полагают в ЕАБР, в 2021 году этот тренд изменится: цены начнут снижаться из-за падающего потребительского спроса.

При этом аналитики банка прогнозируют постепенное восстановление экономик во второй половине 2020 и в последующие два года. Сгладить негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 позволят широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, считают в ЕАБР.

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