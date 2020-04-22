Экспортеры получат гарантии иностранных государств

Согласно подписанному закону российские компании смогут использовать государственные гарантии иностранных государств в качестве обеспечения исполнения своих обязательств.

Допгарантии могут повысить привлекательность российских компаний в глазах иностранных партнеров, предполагает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". Кроме того, при наличии такой гарантии у экспортера, банку будет проще дать кредит на исполнение обязательств.

Новый закон, говорится в пояснительной записке к нему, также создает возможность предоставления государственных гарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, как до этого, но и иных отраслей.

В Российском экспортном центре на вопросы "РГ" ответить не смогли.