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22.04.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Экспортеры получат гарантии иностранных государств

Текст: Ирина Алпатова
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Один из пунктов изменений касается совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки.

Согласно подписанному закону российские компании смогут использовать государственные гарантии иностранных государств в качестве обеспечения исполнения своих обязательств.

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Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Допгарантии могут повысить привлекательность российских компаний в глазах иностранных партнеров, предполагает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". Кроме того, при наличии такой гарантии у экспортера, банку будет проще дать кредит на исполнение обязательств.

Новый закон, говорится в пояснительной записке к нему, также создает возможность предоставления государственных гарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, как до этого, но и иных отраслей.

В Российском экспортном центре на вопросы "РГ" ответить не смогли.

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