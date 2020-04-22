Все больше европейских стран открывают свои школы, несмотря на карантинные меры. Родители и дети жалуются, что дистанционно учиться очень сложно, а многие ученики и вовсе не могут себе позволить иметь необходимые для этого технологии. Последними, кто объявил о возобновлении работы своих школ, стали Франция и Нидерланды, где с 11 мая снова будут открыты детсады и "началка". "РГ" разобралась, как будет выглядеть учебный процесс в этих странах, когда до полной победы над коронавирусной угрозой еще далеко.

Как рассказал французский министр образования Жан-Мишель Бланке, в Пятой Республике сначала возобновят работу детские сады, подготовительные классы, первый и последний классы начальной школы. В первую очередь, это произойдет в тех районах, где возникло больше всего проблем с организацией дистанционного обучения. 18 мая за парты вернутся учащиеся первого и последнего классов средней и старшей школы, а также профессиональных учебных заведений. А уже 25 мая к ним присоединятся все остальные школьники.

Из санитарных соображений каждый класс будут делить на группы, в которых должно быть не более 15 человек. Чтобы не допустить распространения коронавируса, по школам разошлют специальный протокол, в котором будут прописаны все санитарные требования к организации учебного процесса. Если школа не сможет по каким-то причинам обеспечить выполнение этих требований, то она открываться не будет. При этом, как отметил Бланке, если учебные заведения снова начинают работать, то это совсем не значит, что все ученики должны сразу туда вернуться. Если родители пока боятся отпускать своих детей, они могут оставить их дома и продолжить обучение дистанционно. На "удаленке" разрешат работать и тем преподавателям, которые относятся к группе риска.

В Нидерландах первыми свои двери также откроют детсады и "началка", а средняя школа, как ожидается, возобновит работу в июне. Согласно распоряжению властей королевства, учебные заведения должны будут разделить каждый класс пополам, чтобы одна часть учеников присутствовала на уроке физически, а другая - онлайн.

Школы смогут сами выстроить учебный процесс на основе этих требований, но предполагается, что каждая группа будет ходить на занятия через день. Кроме того, уже с 29 апреля детям до 12 лет разрешат снова заниматься спортом под присмотром тренера. Подросткам в возрасте 13-18 лет тоже можно будет вернуться к спортивным занятиям, но они должны будут находиться на расстоянии полтора метра друг от друга.

Стратегию "поклассового" возвращения учеников в школы выбрала на сегодняшний момент не одна европейская страна. Уже 4 мая в стены своих учебных заведений вернутся старшеклассники Германии - правительство страны решило, что начать нужно с них. При этом часть из них уже начали посещать занятия в некоторых федеральных землях. Австрийские власти тоже посчитали, что начать стоит с выпускников, а после 15 мая к учебному процессу постепенно подключатся школьники помладше. Однако одними из первых на пути "возрождения" системы образования стали датчане: их ясли, детсады и "началки" начали открываться еще неделю назад. Там тоже делят детей на несколько групп и заставляют сидеть по одному за партами, расставляя их на расстоянии двух метров друг от друга.