Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина

Берлинский марафон в этом году не состоится 26-27 сентября, как это было запланировано. На сайте марафона разместили официальный пресс-релиз, в котором поясняется, что решение было принято в связи с распоряжением властей немецкой столицы, запретивших вплоть до 24 октября любые мероприятия с участием более 5 тысяч человек.

Марафон в Берлине ежегодно собирает десятки тысяч участников и считается одним из самых престижных забегов в мире. Маршрут проходит вдоль основных достопримечательностей немецкой столицы.

Ранее из-за пандемии COVID-19 под нож пошли планы по проведению традиционных марафонов в Барселоне, Бостоне, Риме, Париже. Большинство из них были запланированы в апреле-мае, но теперь перенесены на осень.