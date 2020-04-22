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22.04.2020 20:51
Рубрика: В мире

Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина

Текст: Игорь Дунаевкий

Берлинский марафон в этом году не состоится 26-27 сентября, как это было запланировано. На сайте марафона разместили официальный пресс-релиз, в котором поясняется, что решение было принято в связи с распоряжением властей немецкой столицы, запретивших вплоть до 24 октября любые мероприятия с участием более 5 тысяч человек.

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Марафон в Берлине ежегодно собирает десятки тысяч участников и считается одним из самых престижных забегов в мире. Маршрут проходит вдоль основных достопримечательностей немецкой столицы.

Ранее из-за пандемии COVID-19 под нож пошли планы по проведению традиционных марафонов в Барселоне, Бостоне, Риме, Париже. Большинство из них были запланированы в апреле-мае, но теперь перенесены на осень.

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