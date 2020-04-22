Facebook блокирует призывы активистов к протестам против карантинных мер, введенных США. Это решение затронет сообщения об организации митингов в штатах Калифорния, Нью-Джерси и Небраска.

Как объяснил представитель Facebook, соцсеть удалила соответствующие записи после консультаций с руководством штатов. "Мы разрешаем организовывать подобные мероприятия, только если власти не запрещают их проводить в нынешних обстоятельствах. По тем же причинам на Facebook нельзя созывать людей на мероприятия, которые нарушают распоряжения о социальной дистанции", - заявили в компании.