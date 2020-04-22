Фигура натуфианца обнаружена на 14000-летнем надгробии в Израиле

В Израиле археологи идентифицировали авторов загадочной гравюры возрастом до 14 тысяч лет, которая была обнаружена на древнем надгробном камне. Установлено, что рисунок был сделан натуфианцами.

Об исследовании рассказывает Haaretz. Надгробный камень был обнаружен в пещере Ракефет на горе Кармель. Несколько лет он тщательно изучался в лабораториях Института археологии имени Зинмана при университете Хайфы.

Эта необычная находка была сделана на севере Израиля на древнем натуфийском кладбище. Натуфианцы были первыми, кто начал хоронить своих умерших на кладбищах. Этот народ выкапывал неглубокие могилы, которые сверху накрывались загадочными плитами.

В данном случае речь идет о плите, прикрывавшей захоронения сразу нескольких человек. Радиоуглеродное датирование останков показало, что эти люди были похоронены от 12 до 14 тысяч лет назад. Достаточно долго ученые были сосредоточены на анализе скелетов.

Только недавно они обратили внимание на саму плиту и обнаружили на ней плохо видимый невооруженным глазом рисунок. Современные технологии помогли его восстановить. В результате глазам ученых предстало изображение, в котором они идентифицировали фигуру человека.

Этот рисунок доказывает, что погребальные практики натуфианцев были сложнее, чем считалось до сих пор. Натуфийский период наступил около 15 тысяч лет назад, когда палеолитическое общество переходило от охоты и собирательства к оседлому земледелию.

Археологи считают, что натуфианцы вытеснили небольшие группы кочевников и построили деревни, в которых проживали круглогодично. Они занимались сельским хозяйством, у них уже имелись одомашненные собаки. Эти общины обзавелись и кладбищами.

Новые данные показывают, что их погребальные обряды, вероятно, включали в себя пиршества и танцы. Ученые предполагают, что на плите могла быть изображены фигура танцующего шамана, возможно, одетого в шкуру какого-то животного.

Но имеется и другая версия, Согласно ей, на плите может быть выгравирована ящерица - на это указывает, например, изображение "хвоста". Пока доминирующей является версия о человеческой фигуре, но для ее подтверждения потребуются дополнительные исследования с использованием передовых технологий.

Если это действительно человекоподобная фигура, то это первый случай, когда такое изображение было найдено на натуфийском кладбище. Всего же на нем было обнаружено около десятка надгробных плит, которые явно были принесены из другого места.

Кладбище располагалось у входа в пещеру. На нем были найдены останки около 30 человек всех возрастов - от младенцев до стариков.