Филолог рассказал, как грамотно "отшить" тролля

Участник онлайн-фестиваля грамотного общения "РУфест" и доцент Института Пушкина Левон Саакян рассказал, как защититься от хейтеров в Cети. Ученый подчеркивает, что троллинг - такой тип общения, при котором конструктивный диалог становится невозможным, зато могут оскорбить и обильно измазать грязью собеседника: "Интересно, что человек этот может быть совершенно незнаком злому троллю, и тролль это делает забавы ради, либо сублимируя свои психологические комплексы. Анонимность интернет-общения часто подпитывает такую неспровоцированную агрессию".

Лингвист рекомендует хейтеру не отвечать, даже вежливо, и называет его в каком-то смысле фанатом пользователя, только со знаком минус. Хейтер, по мнению Саакяна, испытывает к оскорбляемой персоне любовь-ненависть, которая выражается в постоянном преследовании жертвы, угрозах и оскорблениях. Здесь просто игнорированием и удалением сообщений не обойтись: психологи советуют отнестись к этой опасности серьезно и даже обратиться в полицию, поскольку за таким поведением может скрываться психически неуравновешенная личность. Также лектор рассказывает, что среди подписчиков в сетевом окружении часто встречаются и эльфы.

"Это мягкая разновидность троллинга, только без оскорблений, скорее наоборот, общение с вами идет исключительно в гонорифическом ключе: взахлеб восторги и восхищения очевидным, а значит над вами иронизируют и издеваются", - характеризует эту группу насмешников лектор.

Филолог рекомендует отвечать троллям и хейтерам лишь в том случае, если у вас особенный склад характера, вы сам - еще больший тролль, площадной хам и склочник или хотите пиариться.

Остальным Левон советует избавляться от подобных собеседников: "Банить! Или, если вы филолог, изучать язык, стилистику, лексические особенности их вербальной коммуникации, орфографические ошибки, сленгизмы, диалектизмы, обсценизмы".