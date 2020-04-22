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22.04.2020 18:21
Рубрика: Экономика

Притяжение обязывает

Авиакомпании отправили самолеты на консервацию
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8143)
Обвал пассажирских перевозок оставил на земле большинство самолетов. С такой ситуацией в мире и в России столкнулись впервые. Перевозчики, наращивавшие последние годы свой авиапарк, теперь ищут, где припарковать ставшие ненужными самолеты.
Авиакомпании распределили свои самолеты по стоянкам в аэропортах по всей стране. Фото: Марина Лысцева / ТАСС Авиакомпании распределили свои самолеты по стоянкам в аэропортах по всей стране. Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Авиакомпании распределили свои самолеты по стоянкам в аэропортах по всей стране. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Из центральных аэропортов воздушные суда перегоняют в регионы. "Самолеты крупных авиаперевозчиков можно встретить в любом аэропорту, авиакомпании распределили воздушный флот по всей стране", - рассказал "РГ" главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

За парковку нужно платить. Конечно, можно выбрать аэропорты, где места подешевле. Представители аэропортов заверяют, что коммерческие вопросы обсуждаются с авиакомпаниями в индивидуальном порядке. Но в аэропортах также должно быть достаточно технических работников.

Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
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Авиакомпаниям приходится решать, доверить ли обслуживание самолета сторонним организациям или везти вслед за ним своих специалистов, отметил Борисов.

"Мы законсервировали 15 воздушных судов из 48. Часть из них размещена на наших собственных площадях, другая - на арендуемых в аэропорту Кольцово", - рассказали "РГ" в авиакомпании "Уральские авиалинии". Отправку самолетов на стоянки подтвердили в других авиакомпаниях. В аэропорту Шереметьево отметили, что сейчас базовые авиакомпании обеспечены местами для стоянки воздушных судов.

Невостребованными у авиакомпаний оказались многие самолеты сразу после приостановки международного авиасообщения. Переключить простаивающий авиапарк на внутренние рейсы не удалось. Спрос на пассажирские перевозки рухнул более чем на 90%. Если в отрасли еще и не достигли дна, то уже максимально к нему приблизились, говорит глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Отдельные авиакомпании и даже несколько небольших аэропортов полностью прекратили операционную деятельность", - сказал он.

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"Главным инвестором авиаперевозок являются пассажиры, и их отсутствие напрямую оказывает влияние на финансовое состояние отрасли. В этих условиях все российские авиакомпании несут огромные потери в выручке", - сообщили "РГ" в Росавиации.

Между тем платить нужно также за лизинг. В зависимости от стоимости самолета это могут быть десятки миллионов рублей в месяц. В лизинге у российских авиакомпаний находится подавляющее число самолетов на магистральных направлениях. Представители авиакомпаний поясняют, что сейчас лизингодатели идут навстречу и смягчают условия платежей. Но в критической ситуации авиакомпании просто приостановят платежи, говорят эксперты. При этом у лизинговых компаний есть обязательства перед финансовыми структурами. Так что в конечном итоге им также придется договариваться с банками, отмечает Пантелеев.

Потеряв большинство пассажиров, авиакомпании расширили грузовые перевозки, но все равно не смогут полностью покрыть убытки

Пока авиакомпании попытаются расширить грузовые перевозки. В "Уральских авиалиниях" рассказали, что часть их авиапарка перепрофилирована под грузовой и до конца мая обеспечена заказами. Перевозят товары первой необходимости, гуманитарные грузы, в том числе медицинское оборудование, медикаменты. Как отметили в Шереметьево, по итогам первого квартала этого года востребованность грузовых рейсов существенно возросла.

Тем не менее из кризиса выйти удастся не всем авиакомпаниям. Объявленная финансовая помощь со стороны государства в 23 млрд рублей очень важна для авиации, но потери будут раз в десять больше, считают эксперты. В Росавиации отметили, что в сложившихся экономических условиях нужен комплекс мер по поддержке всех организаций отрасли.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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