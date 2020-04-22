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Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Harmony, Inc.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что деятельность данной PH International представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Фото: istock
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По результатам и изучения материалов американской организации, которая финансируют, в том числе, деятельность российского Центра развития социальных инициатив "Проектория", Генпрокуратурой было принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории России. Как уточнили в Генпрокуратуре, информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций.

PH International была основана в 1985 году с заявленной миссией "культурного и образовательного обмена с СССР". После 1991 года, организации продолжила свою деятельность на постсоветском пространстве решая задачи "культурного обмена и общения, несмотря на границы".

По данным СМИ, именно через эту неправительственную организацию Госдеп США финансирует целый ряд программ для школьников и молодежи в России в сфере ИТ, профориентации, а также развития "гражданского общества". В том числе и обучение лучших из российских школьников и студентов непосредственно в США. В "оплоте демократии" талантливая молодежь из России не только совершенствуют свой американский английский и навыки программирования, но и проходит обучение по программам, которые воспитывают будущих молодых лидеров мнений.

Фото: iStock
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Сама PH International имеет в России разветвленную сетевую структуру и имеет представительства во многих крупных российских городах и вузах. Как выяснилось, американская организация финансировала в том числе московский Центр развития социальных инициатив "Проектория". "Установлено, что Центр, получив денежные средства из-за рубежа и участвуя в политической деятельности в России, заявление о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в Министерство юстиции Российской Федерации не подал", - сообщили в Генпрокуратуре. В связи с этим прокуратурой Москвы в адрес Центра развития социальных инициатив "Проектория" внесено представление. Ранее в среду Минюст РФ сообщил, что Центр "Проектория" 22 апреля 2020 года внесен в реестр НКО-иноагентов.

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