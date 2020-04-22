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22.04.2020 14:32
Проект: В регионах

Глава Минздрава оценил готовность регионов к приему больных коронавирусом

Текст: Владимир Кузьмин

По стране развернуто 82 процента от запланированного дополнительного коечного фонда для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. До 28 апреля по всей стране должно быть организовано не менее 95 тысяч мест.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Сроки истекают, и это вызывает беспокойство Минздрава за ряд регионов. В частности, министр отметил необходимость в обеспечении кислородом больниц Омской области. Аналогичная ситуация складывается в Ставропольском крае, Белгородской, Орловской и Тверской областях.

Какие-то субъекты Федерации демонстрируют позитивную динамику. "Если раньше мы называли Республику Коми в числе регионов, которые недостаточно быстро меняются, сегодня можем констатировать, что коечные фонд мобилизовался", - отметил Мурашко. Положительно оценена работа в Смоленской, Липецкой, Сахалинской областях, в Республике Якутия.

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