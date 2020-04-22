Григорий Рапота в интервью "СОЮЗу": Надо двигаться дальше

Григорий Рапота: У меня нет пессимизма, и не думаю, что вирус как-то серьезно помешает выполнению наших планов. Роман Щербенков

Григорий Алексеевич, не удержусь от вопроса на злобу дня: коронавирус внес в вашу жизнь коррективы? В каком режиме работает сейчас Постоянный Комитет Союзного государства?

Григорий Рапота: О первой особенности нашей работы вы сами сказали - в "мирное" время мы бы встретились лично, сейчас говорим по телефону. Но это не беда, потому что главное ведь не форма общения, а содержание беседы.

Естественно, мы следуем всем рекомендациям, которые дают специалисты. И тут очень важно исходить из здравого смысла. Можно ведь использовать нынешнюю ситуацию как повод вообще ничего не делать. И, самое главное, что вас никто в этом не обвинит - вы прекратили всякие контакты из соображений человеколюбия, себялюбия. Но на самом же деле, я думаю, надо по возможности не останавливать работу и при этом находить формы, позволяющие не подвергать риску здоровье сотрудников. Такой подход у нас к работе. Например, мы не разрешаем сотрудникам ездить на работу общественным транспортом. Если нет такой возможности, а присутствие конкретного сотрудника на рабочем месте необходимо, то мы посылаем за ним служебную машину. Личное общение сводим к минимуму. Но общение такое же интенсивное, как и раньше.

Рабочие планы пришлось корректировать?

Григорий Рапота: Мы разделили нашу деятельность на две части. К первой относится проведение всякого рода запланированных мероприятий, требующих присутствия большого количества людей, а это слеты, олимпиады, форумы. Мы постараемся все эти мероприятия провести, но передвинули их по времени.

А вот в отношении той работы, которая требует интеллектуального решения, прежде всего выполнение союзных программ, здесь мы идем строго в графике. Более того. На недавнем оперативном совещании мы зафиксировали, что союзные программы реализуются даже быстрее, нежели это было в прошлом году.

Поэтому у меня нет пессимизма, и не думаю, что вирус как-то серьезно помешает выполнению наших планов.

Ежегодно в Союзном государстве в процессе реализации находятся 10-12 союзных программ, среди них есть и программы в сфере медицины. Может, стоит нашим вирусологам - белорусским и российским - объединить усилия и в рамках новой программы создать наконец союзную вакцину от коронавируса?

Григорий Рапота: Помечтать, конечно, можно… Если же нам серьезно затевать какую-то новую программу, то только на подготовку ее концепции и дальнейшие согласования уйдут года полтора. А вакцина нужна уже сейчас. Но все равно об этом надо думать, тут я с вами согласен.

У нас, кстати, уже есть союзные программы в этой области, и по нашей просьбе ученые - как с российской, так и с белорусской стороны - изучают вопрос использования результатов этих программ в борьбе с коронавирусом. В частности, была союзная программа "БелРосТрансген" - в результате ее реализации были разработаны технологии получения лекарственных средств на основе лактоферрина человека, который участвует в формировании иммунитета у младенцев. Сейчас его производят уже в промышленных масштабах. Логичен вопрос: нельзя ли этот готовый продукт использовать хотя бы для частичного решения той задачи, над которой бьются сейчас вирусологи всего мира? Сейчас ученые и белорусские, и российские уже над этим работают.

Другая союзная программа - "ДНК-идентификация". К мысли о возможном использовании результатов этой программы в борьбе с коронавирусом меня подтолкнуло недавнее выступление одного из специалистов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В выступлении шла речь о наличии некоей генетической предрасположенности некоторых людей противостоять инфекции. Наша союзная программа как раз подразумевает разработки в области генетики. Мы уже связались с ее исполнителями и предложили изучить вопрос. Хорошо, если свой вклад удастся внести и участникам союзной программы.

Ученые изучают вопрос использования результатов двух союзных программ в борьбе с вирусом.

Григорий Алексеевич, традиционно в календаре Союзного государства на апрель значилось множество мероприятий - от проведения экспертно-медийных туров до подготовки к празднованию Дня Победы. В эти дни уже всегда шла активная работа над сценарием Дня Союзного государства на фестивале "Славянский базар в Витебске"… Из-за вируса все замерло?

Григорий Рапота: Я уже упоминал, что все мероприятия, требующие тесного личного общения людей, мы пока перенесли. Говорить, что вирус спутал все карты, я бы не стал: есть в этой фразе какой-то ненужный трагический оттенок. Мы сами внесли коррективы в свои планы, ситуацию держим под контролем. Это означает, что, с одной стороны, мы решаем все стоящие перед нами производственные задачи, с другой - делаем это разумно, не нанося ущерба здоровью людей. Так что это сознательное изменение графика работы и все.

Что касается фестиваля "Славянский базар в Витебске", то он всегда проводится летом. Если к этому времени сложится более благоприятная эпидемиологическая обстановка, это событие как всегда состоится. Во всяком случае, мы к этому активно готовимся, прорабатываем программу Дня Союзного государства. Есть задумка привезти в Витебск выставку золотошвейного мастерства из Торжка, хотели бы пополнить музейную экспозицию усадьбы Ильи Репина в Здравнево. Подготовка идет полным ходом.

Одним из уже традиционных союзных мероприятий является и ежегодный Форум регионов Беларуси и России, который в этом году должен был стать седьмым по счету. Каковы его перспективы?

Григорий Рапота: Что касается форума, то подготовкой и проведением его занимаются в основном российские и белорусские парламентарии. В проведении форумов мы видим большую пользу. Помимо того, что там заключаются прямые договора о сотрудничестве между регионами, происходит активный обмен опытом, так в рамках форума еще и выдвигаются важные инициативы, которые мы сразу берем к исполнению. Скажем, инициатива по учреждению премии Союзного государства в области науки и техники. Мы уже этот вопрос отработали, и со следующего года такая премия будет вручаться.

Или, например, инициатива по отмене роуминга на территории Союзного государства для пользователей сотовой связи. Над этим тоже ведется сейчас большая работа. Есть надежда, что к сентябрю проблема будет решена. Во всяком случае, об этом шла речь на недавней совместной Коллегии министерств связи России и Беларуси. Министерства и операторы мобильной связи поставили сами себе очень жесткие сроки. Это позволяет надеяться на результат. На форуме регионов прозвучала и идея развития Высокоскоростной магистрали на участке Санкт-Петербург - Псков - Минск - Варшава - Берлин - Гамбург.

Этот грандиозный проект не заморозят из-за пандемии?

Григорий Рапота: В нем с разной степенью и оговорками заинтересованы очень многие структуры. Пройден большой путь по согласованию позиции сторон. Отношение к проекту положительное. Большой интерес проявлен со стороны европейских финансовых институтов, есть европейские компании-финансовые консультанты, готовые участвовать в проработке проекта. Предложена модель, предполагающая максимальное использование внебюджетных средств.

Нужно провести технико-экономическое обоснование проекта - это можно сделать и без активного личного общения. На это уйдет не менее полугода, но позволит максимально грамотно оценить рентабельность проекта, его синегретическое влияние на развитие экономик государств.

Мы должны выйти из нынешнего кризиса, как не звучит это парадоксально, с новыми хорошо проработанными созидательными идеями.

У Союзного государства огромная территория, она требует транспортного развития. Рано или поздно высокоскоростные магистрали у нас появятся - это совершенно иное качество жизни людей, общения, доступа и бизнеса к точкам интереса, и граждан к историческим и культурным ценностям.

Если говорить об экономике. Сейчас сложное время для обеих наших стран. Как, по-вашему, долго будем выходить из этого кризиса?

Григорий Рапота: Не берусь детально анализировать ситуацию - для этого надо иметь больший объем информации. Могу только сказать, что и со стороны Российской Федерации, и со стороны Республики Беларусь делается все возможное, чтобы товарооборот не останавливался. Для решения этой задачи при введении каких-либо ограничений на перемещение людей, пассажирского, железнодорожного транспорта решено на грузовой транспорт таких ограничений не налагать.

Конечно, сложности будут. Важно, что все понимают: нужно разумно бороться с этой заразой. То есть, с одной стороны, беречь человеческие жизни, с другой - не останавливать экономическую жизнь. Сложная задача, но есть очевидное стремление как-то ее решить.

Создание Ржевского мемориала Советскому солдату - один из важнейших проектов к юбилею Победы. Строительство закончилось 15 апреля, точно по графику. Фото: Роман Щербенков

Григорий Алексеевич, нынешний год - год юбилея Победы. Союзное государство реализует два крупных проекта. Помимо создания музейного комплекса в Брестской крепости это и Ржевский мемориал советскому Солдату. На 15 апреля было намечено окончание строительства. Удалось уложиться в срок?

Григорий Рапота: 15 апреля строительство мемориала завершено. Как и было запланировано. Создана вся необходимая инфраструктура. Когда будет определена дата открытия Мемориала, можно будет увидеть все это своими глазами.

Хочу сказать слова благодарности строителям, которые работали не за страх, а за совесть. Я сам видел, что это им было по-человечески интересно. Они чувствовали свою ответственность - не только производственную, но еще и моральную. И проявили настоящее мастерство, ведь задачи стояли порой чрезвычайно сложные даже с инженерной точки зрения. Только представьте: памятник вместе с конструкциями весит двести тонн. И все это надо было установить, смонтировать. А сам монумент состоит из более чем шестисот фрагментов!

Огромная заслуга в том, что такой мемориал вообще появился, принадлежит Российскому военно-историческому обществу, Министерству культуры России. Большую помощь оказала и администрация Тверской области.

Надо не "зализывать"раны от кризиса, не жалеть себя, а двигаться дальше. Напрягаться. Напряжение должно проявиться в лучшей своей форме...

Знаю, что создание бронзовой скульптуры Солдата финансировалось за счет союзного бюджета, но основные средства собирали всем миром - на сегодня эта сумма составила более 510 млн рублей. Хватило средств?

Григорий Рапота: Из бюджета Союзного государства по решению двух президентов - России и Беларуси - было выделено двести миллионов рублей на создание непосредственно скульптуры Солдата. Это выделение средств послужило импульсом, позволило провести конкурсные процедуры. Конкурс, вы знаете, был открытым, проходил в два этапа. А затем началось создание самой скульптуры.

А дальше уже на народные средства, сбор которых объявило Российское военно-историческое общество, создавался весь Мемориал. Понадобились большие деньги, их хватило. Хочу выразить благодарность всем гражданам - России, Беларуси, Украины, Казахстана и многих других стран, которые внесли свой посильный вклад. Не важно, какими были эти средства - переводили и по рублю, и по пятисот рублей, и по несколько миллионов. Люди откликнулись, поучаствовали. Это очень важно.

Фото: rzhev.histrf.ru

Хочется закончить разговор на позитивной ноте. Сейчас непростые времена. Кардинально меняются планы, образ жизни миллионов людей. Чему должна научить всех нас нынешняя непростая ситуация?

Григорий Рапота: Жизнь покажет, какими мы выйдем из кризиса. Считаю, что любая критическая ситуация пробуждает в людях либо самые лучшие качества, либо самые худшие.

Очень хотелось бы, чтобы мы сохранили оптимизм и веру в свои силы. Мы ведь можем сделать в этот период много хорошего: например, объединить усилия в каких-нибудь созидательных проектах, хотя пока я таких проектов особенно и не вижу, а хотелось бы. Думаю, надо не "зализывать раны" от кризиса, не жалеть себя, а двигаться дальше. Напрягаться. Напряжение сейчас должно проявиться в лучшей своей форме. "На удаленке" можно спокойно проводить мозговой штурм, например.

Нужно ответить самим себе на вопрос, на что мы способны? Способны ли предложить какие-то проекты, которые сдвинули бы нашу экономику, науку, новые технологии? Только лишь созерцать - этого мало. Надо действовать.