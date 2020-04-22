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22.04.2020 18:26
Рубрика: Общество

Этрусская гробница с предметами роскоши обнаружена на Корсике

Текст: Денис Передельский
Фото: Roland Haurillon / Inrap Фото: Roland Haurillon / Inrap
Фото: Roland Haurillon / Inrap

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) в ходе раскопок на острове Корсика обнаружили роскошную этрусскую гробницу, датированную V-III веками до нашей эры.

Отчет об исследовании опубликован на сайте института. Сообщается, что в гробнице было обнаружено более двухсот предметов, причем большинство из них не являются сугубо ритуальными. Артефакты сейчас изучаются в лаборатории и вызывают все большее удивление.

Фото: Eli Crater Gerstein / Zinman Institute of Archaeology at the University of Haifa
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Inrap уточняет, что гробница была обнаружена в местечке под названием Алерия Ламаджоне. Она находилась глубоко под землей, причем сверху ее прикрывал более поздний некрополь римских времен.

В центре гробницы были найдены останки женщины. Ее голова была повернута налево. Пальцы покойной были украшены двумя золотыми и несколькими бронзовыми кольцами, а уши - парой золотых сережек. Руки женщины были вытянуты вдоль тела.

Покойная была окружена сорока керамическими сосудами, настоящими произведениями искусства. Это были сосуды различных типов, начиная от кувшинов для хранения питьевой воды и заканчивая кубками с большими ручками. Почти все они украшены изумительной росписью.

В ногах покойной были уложены парфюмерные наборы. Здесь ученые нашли два небольших стеклянных флакона с остатками черного лака, два бронзовых зеркала и вазу. Еще дюжина чаш разных форм и размеров была выстроена в ряд вдоль левого бока женщины, где располагался вход в погребальную камеру.

На данный момент с помощью компьютерной томографии проанализировано 22 предмета из гробницы. Первые же результаты принесли сюрпризы. Сканирование показало, что внутри одних артефактов находятся другие.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Так, внутри одного из алебастровых сосудов сканер обнаружил металлический стержень. Ученые предполагают, что это может быть парфюмерная игла, известная по некоторым этрусским статуэткам.

Например, в Лувре хранятся бронзовые зеркала, украшенные скульптурами крылатых божеств, в руках у которых имеется подобный металлический стержень.

В одной из чаш при помощи сканера в затвердевшем остатке какого-то вещества было найдено небольшое бронзовое кольцо. Оно идентично четырем другим кольцам, обнаруженным поблизости. Также ученые установили, что некоторые сосуды, вероятно, изначально были помещены в плетеную корзину, которая до наших дней не дошла.

Также в лаборатории исследователи пытаются восстановить два плохо сохранившихся зеркала, одно из которых было снабжено бронзовой ручкой, а второе - костяной. Вероятно, они были украшены изображениями божеств.

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