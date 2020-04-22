Этрусская гробница с предметами роскоши обнаружена на Корсике

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) в ходе раскопок на острове Корсика обнаружили роскошную этрусскую гробницу, датированную V-III веками до нашей эры.

Отчет об исследовании опубликован на сайте института. Сообщается, что в гробнице было обнаружено более двухсот предметов, причем большинство из них не являются сугубо ритуальными. Артефакты сейчас изучаются в лаборатории и вызывают все большее удивление.

Inrap уточняет, что гробница была обнаружена в местечке под названием Алерия Ламаджоне. Она находилась глубоко под землей, причем сверху ее прикрывал более поздний некрополь римских времен.

В центре гробницы были найдены останки женщины. Ее голова была повернута налево. Пальцы покойной были украшены двумя золотыми и несколькими бронзовыми кольцами, а уши - парой золотых сережек. Руки женщины были вытянуты вдоль тела.

Покойная была окружена сорока керамическими сосудами, настоящими произведениями искусства. Это были сосуды различных типов, начиная от кувшинов для хранения питьевой воды и заканчивая кубками с большими ручками. Почти все они украшены изумительной росписью.

В ногах покойной были уложены парфюмерные наборы. Здесь ученые нашли два небольших стеклянных флакона с остатками черного лака, два бронзовых зеркала и вазу. Еще дюжина чаш разных форм и размеров была выстроена в ряд вдоль левого бока женщины, где располагался вход в погребальную камеру.

На данный момент с помощью компьютерной томографии проанализировано 22 предмета из гробницы. Первые же результаты принесли сюрпризы. Сканирование показало, что внутри одних артефактов находятся другие.

Так, внутри одного из алебастровых сосудов сканер обнаружил металлический стержень. Ученые предполагают, что это может быть парфюмерная игла, известная по некоторым этрусским статуэткам.

Например, в Лувре хранятся бронзовые зеркала, украшенные скульптурами крылатых божеств, в руках у которых имеется подобный металлический стержень.

В одной из чаш при помощи сканера в затвердевшем остатке какого-то вещества было найдено небольшое бронзовое кольцо. Оно идентично четырем другим кольцам, обнаруженным поблизости. Также ученые установили, что некоторые сосуды, вероятно, изначально были помещены в плетеную корзину, которая до наших дней не дошла.

Также в лаборатории исследователи пытаются восстановить два плохо сохранившихся зеркала, одно из которых было снабжено бронзовой ручкой, а второе - костяной. Вероятно, они были украшены изображениями божеств.