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22.04.2020 14:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Силиконовая грудь спасла жительницу Канады от пули

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Plastic Surgery Cases Studies Фото: Plastic Surgery Cases Studies
Фото: Plastic Surgery Cases Studies

Канадский пластический хирург Джакарло МакЭвен опубликовал научную статью об уникальном случае. Силиконовый грудной имплантат спас жизнь 30-летней женщины, изменив траекторию попавшей в нее пули.

Исследование размещено в журнале Plastic Surgery Cases Studies. Несчастный случай, едва не приведший к трагедии, произошел в Онтарио. В грудь женщины попала пуля: выстрел был внезапным, и она сразу не поняла, что произошло. Стрелявшего установить не удалось, а пациентку доставили в больницу, пишет ScienceAlert.

Фото: pixabay.com
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Женщина объяснила, что почувствовала жар и боль в левой груди, а затем увидела кровь. В отделении травматологии ее осмотрели и сделали рентген. Снимок показал наличие инородного тела в правом силиконовом имплантате, перелом ребра, а сделанная томография выявила незначительные повреждения тканей легких.

Хирурги удалили оба имплантата и извлекли инородное тело. Это оказалась пуля .40 калибра с медной оболочкой. После операции медики сделали еще одну компьютерную томографию, чтобы выяснить, какой путь проделал снаряд в теле пациентки.

Специалисты пришли к выводу, что пуля должна была пройти сквозь грудную клетку и попасть в сердце. Однако траекторию изменил левый имплантат, тем самым спас жизнь своей обладательнице. По всей видимости, снаряд нарушил ход, когда прижался к его мембране.

Общество Наука

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