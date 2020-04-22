Губернатор Нью-Йорка попросил у президента США дополнительной помощи

Губернатор Нью-Йорка сообщил президенту США о необходимости выделить дополнительные средства штатам. В свете пандемии власти территорий сейчас "отчаянно в этом нуждаются", - рассказал Эндрю Куомо в эфире телеканала MSNBC.

"От нас требуют обеспечить условия для снятия санитарных мер, введенных из-за пандемии, но достаточных средств для этого выделено не было. Дополнительная помощь поможет поправить ситуацию на местах", - цитирует губернатора Нью-Йорка ТАСС.

По словам Куомо, "президент отнесся к просьбе с пониманием". На встрече Трамп высказался за включение дополнительной финансовой помощи штатам в новый законопроект. Ранее президент США объявил о том, что уже 20 штатов готовятся к безопасному восстановлению своих экономик в ближайшее время и сейчас "разрабатывают планы".

На прошлой неделе Белый дом направил губернаторам штатов рекомендации по снятию санитарных ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в США коронавирусом заражены свыше 816 тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где эпидемия затронула больше 250 тысяч жителей, из которых 15 тысяч скончались от осложнений болезни.