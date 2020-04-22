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22.04.2020 20:04
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8143)

15.00 Режим самоизоляции предложили продлить

Режим самоизоляции необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. По его словам, ограничительные меры очень важны для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. "Если мы посмотрим на другие страны, в которых уже наметились четкие тенденции не просто к снижению заболеваемости, но и к переходу уже в другую фазу развития эпидемического процесса, то они не отменяют эти меры - меры по самоизоляции, меры по дистанционированию. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются", - цитирует его ТАСС.

Фото: Алтайская таможня
На Алтае предотвратили незаконный вывоз антисептиков в Казахстан

14.50 Антисептиков хватит всем

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса заявил, что дефицита антисептиков в стране нет.

"На сегодняшний день уже выпускается более 300 тысяч литров антисептиков в сутки. Таким образом, по антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей", - отметил министр.

13.47 Финал чемпионата WorldSkills Russia 2020 пройдет в дистанционном формате

Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет с 7 по 20 сентября 2020 года в смешанном формате. Это будет симбиоз дистанционных и онлайн-технологий, сообщили в оргкомитете чемпионата.

10.50 Психологи посоветовали детям чаще смотреть мультфильмы

Психологи МЧС России рекомендуют родителям для более легкой адаптации детей к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса создать им островки постоянства и разрешить подольше смотреть любимые мультфильмы. Это помогает адаптироваться к непривычной ситуации.

Психологи советуют показывать детям больше мультфильмов. И желательно позитивных. Фото: Сергей Михеев

9.45 В ВОЗ рассказали о том, когда лучше делать тест на коронавирус

Тестирование на коронавирус при отсутствии симптомов ОРВИ имеет смысл в первую очередь после нахождения рядом с инфицированным человеком. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

7.00 Анализы на антитела к коронавирусу начнут делать в мае

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили "Известия". При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 5236 новых случаев COVID-19 в 78 регионах. Больше всего - 2548 - в Москве.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 4420 человек. Скончались 513 человек.

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