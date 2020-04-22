Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
21:03 22.04.2020

Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок

Программа льготной ипотеки под 6,5% охватит 80-90% рынка новостроек, считает зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом он сказал в интервью телеканалу Совета Федерации "Вместе-РФ".

Фото: iStock
По льготной программе ипотеки могут выдать до 300 тысяч кредитов до конца года

"Никогда не было такой беспрецедентной меры, чтобы до 6,5% снизилась ипотека", - подчеркнул Хуснуллин. В 2015 году, когда было принято решение о компенсации процентной ставки, напомнил вице-премьер, от 15 до 12% компенсировали, на 3%. Это привлекло в экономику 800 млрд рублей. Хуснуллин призвал россиян активнее обращаться за ипотечными кредитами по льготной ставке: "Это разовая мера именем кризиса, мы ее пока не можем распространить на все время".

Обратиться за льготной ипотекой можно до ноября нынешнего года, однако компенсировать ставку власти будут весь срок кредита, до 20 лет. На это из бюджета планируется в целом потратить до 80 млрд рублей. "Но мы надеемся, что в целом ставка ипотеки снизится, и нам не придется платить столько из бюджета", - сказал Хуснуллин.

Фото: iStock
Почему в разы выросло число желающих приобрести дом и землю по льготной ипотеке

В строительстве и связанных с ним отраслях задействовано около 15 миллионов человек. Вместе с семьями - это чуть ли не треть населения страны, отметил Хуснуллин. Поэтому поддержка строительства - это по сути поддержка трети россиян. Кроме того, строительство дает большие поступления налогов - в прошлом году порядка 4 триллионов рублей.

В связи с этим правительство приняло решение не останавливать стройки, если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка. И не останавливать, в частности, жилищное строительство, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Сейчас 43% квартир в строящихся домах уже продано, участников долевого строительства - около 770 тысяч человек.

Сейчас читают

Ипотека
18:12

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке под 6,5%

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке под 6,5%

Новая госпрограмма распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября. Ставка ограничена 6,5%, первоначальный взнос - не менее 20%, сумма кредита – не более 3 млн рублей, в Москве и Петербурге - не более 8 млн рублей

Ипотека
11:24

Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку по ставке 6,4 процента

Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку по ставке 6,4 процента

Сбербанк присоединился к новой программе льготной ипотеки по ставке 6,4% на квартиры в новостройках. Лимиты по кредитам в рамках этой госпрограммы составляют 3 млн рублей в большинстве регионов

ЖКХ
09:43

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Граждане могут не проводить поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета до конца 2020 года. Как сообщили в Росстандарте, временно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки