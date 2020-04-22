Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок

Программа льготной ипотеки под 6,5% охватит 80-90% рынка новостроек, считает зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом он сказал в интервью телеканалу Совета Федерации "Вместе-РФ".

"Никогда не было такой беспрецедентной меры, чтобы до 6,5% снизилась ипотека", - подчеркнул Хуснуллин. В 2015 году, когда было принято решение о компенсации процентной ставки, напомнил вице-премьер, от 15 до 12% компенсировали, на 3%. Это привлекло в экономику 800 млрд рублей. Хуснуллин призвал россиян активнее обращаться за ипотечными кредитами по льготной ставке: "Это разовая мера именем кризиса, мы ее пока не можем распространить на все время".

Обратиться за льготной ипотекой можно до ноября нынешнего года, однако компенсировать ставку власти будут весь срок кредита, до 20 лет. На это из бюджета планируется в целом потратить до 80 млрд рублей. "Но мы надеемся, что в целом ставка ипотеки снизится, и нам не придется платить столько из бюджета", - сказал Хуснуллин.

В строительстве и связанных с ним отраслях задействовано около 15 миллионов человек. Вместе с семьями - это чуть ли не треть населения страны, отметил Хуснуллин. Поэтому поддержка строительства - это по сути поддержка трети россиян. Кроме того, строительство дает большие поступления налогов - в прошлом году порядка 4 триллионов рублей.

В связи с этим правительство приняло решение не останавливать стройки, если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка. И не останавливать, в частности, жилищное строительство, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Сейчас 43% квартир в строящихся домах уже продано, участников долевого строительства - около 770 тысяч человек.