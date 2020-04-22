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22.04.2020 14:22
Рубрика: Экономика

Хуснуллин потребовал предоставить планы по переселению из ветхого жилья

Текст: Любовь Проценко
Вице-премьер Марат Хуснуллин потребовал от глав регионов предоставить планы по переселению из ветхого жилья. Об этом шла речь на заседании президиума комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера. Участие в заседании приняли главы министерств и регионов.

Марат Хуснуллин заявил, что уже в ближайшее время субъекты РФ должны предоставить предложения по переселению их ветхого жилого фонда и домам для дольщиков, которые могут быть достроены в 2020 году.

- Регионам необходимо разработать собственные антикризисные программы, связанные со стройкой. В частности, в течение недели нужно предоставить конкретные предложения по домам для дольщиков, которые Фонд дольщиков сможет достроить в текущем году, используя дополнительно выделяемые средства, - заявил он.

Хуснуллин: 9000 дольщиков получат жилье при дополнительном финансировании Фонда дольщиков

Обсуждались и меры по увеличению темпов переселения из аварийного жилья. "Президент дал поручение увеличить темпы расселения аварийного жилья, - напомнил Марат Хуснуллин. - Мы просим глав регионов подготовить планы по возможностям регионов переселять. Причем подчеркну, что нам необходима конкретика: откуда, куда и в каком объеме жители могут быть переселены".

Вице-премьер отметил необходимость соблюдать все необходимые меры профилактики по предотвращению распространения коронавируса на строительных площадках.

"Строительство отнесено к непрерывным производствам, его нельзя останавливать, потому что заново запустить процессы будет сложно, - продолжал он. - С учетом сложившейся ситуации прошу Минстрой обеспечить постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки среди рабочих на всех стройках страны.

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