Яндекс обновил свой мессенджер

Компания "Яндекс" обновила свой мессенджер. В нем появились чаты, видеозвонки, а также голосовые сообщения с текстовой расшифровкой. Как и в Telegram, в нем имеются каналы популярных СМИ, а также возможность делиться контентом.

Мессенджер уже доступен на главном экране мобильного приложения "Яндекса" для iOS и Android, а также в десктопной версии "Яндекс.Браузера".

Обновленный мессенджер включает всех пользователей Яндекса. Для того, чтобы им пользоваться, необходимо разрешить доступ к контактам. По заверениям разработчиков, "каждый сможет прочитать сообщение там, где ему удобно". Устанавливать приложение для этого не нужно.

Мессенджер приходит на смену Яндекс.Чатам. Напомним, в них люди обсуждают новости с соседями, а также связываются с магазинами на Маркете и других сервисах компании.