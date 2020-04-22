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Игра Fortnite пришла в магазин приложений для Android. Ее можно скачать бесплатно

Текст:   Антон Благовещенский
22.04.2020,  
13:42
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Популярный шутер Fortnite наконец появился в списке игр, которые можно установить из официального каталога приложений Google Play. Ранее скачивать Fortnite предлагалось лишь с официального сайта разработчиков - Epic Games.

Релиз Android-версии Fortnite состоялся почти два года назад. Epic Games изначально планировала добавить игру в Google Play, однако была вынуждена отказаться из-за 30-процентной комиссии на доходы. По подсчетам разработчиков, за год Epic Games должна была бы отдать Google около 50 миллионов долларов США.

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Однако в итоге создатели Fortnite были вынуждены разместить игру в Google Play, поскольку сторонние приложения, установленные в обход каталога, системой Android считаются потенциально вредоносными.

В Epic Games выразили надежду на то, что Google сделает менее жесткими требования к установке сторонних приложений.

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