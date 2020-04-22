Информация к раскрытию ООО "Газпром энерго" во исполнение постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

Новости

Объяснен самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 в Бельгии 09:14
На въездах в Бурятию установят посты контроля 09:08
Застрявшие в Новосибирске киргизстанцы вернутся на родину 09:07
В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для автомобилей 09:00
Топ-100 картин "Союзмультфильма" теперь доступны на сайте "#Москвастобой" 08:56
В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России 08:51
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России 08:50
Коронавирус обнаружили у сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио 08:47
В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить "умные" камеры 08:46
Жителям Ямала помогли с бесплатным интернетом 08:37
В России выставили на продажу "Ниву"-кабриолет почти за миллион 08:34
В США испытания чудо-лекарства от COVID-19 показали плохие результаты 08:27
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель 08:21
Невролог объяснил, как на самом деле влияет бокал вина на сосуды 08:15
Киргизия выделила деньги для оказания помощи застрявшим в РФ гражданам 08:10
Авария на китайской шахте не ухудшила на состояние воды в Амуре 08:00
Можно ли наливать топливо в пластиковую тару 08:00
В Японии на круизном лайнере выявили более 30 зараженных коронавирусом 07:55
В метро Нью-Йорка резко возросло число грабежей 07:38
Начальника соцзащиты Тынды обвинили в подлоге и присвоении денег 07:20
Мясников: Я ошибся с прогнозом пика эпидемии COVID-19 07:20
В Приморье у беременной обнаружили коронавирус 06:40
На космодроме Восточный началось годовое техническое обслуживание 06:35
В США заговорили о более тяжелой второй волне коронавируса 06:23
Генпрокуратура нашла нарушения в расследовании дела о ДТП на Камчатке 05:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Информация к раскрытию ООО "Газпром энерго" во исполнение постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

Полный объем информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, размещен на официальном сайте ООО "Газпром энерго": www.gazpromenergo.gazprom.ru. Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.

Реквизиты ООО "Газпром энерго"

Место нахождения: 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1

Почтовый адрес: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70

E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru

Интернет-сайт: www.gazpromenergo.gazprom.ru

ОГРН 1027739841370

ИНН 7736186950, КПП 775050001

Генеральный директор - Дятлов Роман Евгеньевич

Приложение (Документы, подлежащие раскрытию)

Экономика Отрасли Ресурсы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса