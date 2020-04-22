Информация к раскрытию ООО "Газпром энерго" во исполнение постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.
Полный объем информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, размещен на официальном сайте ООО "Газпром энерго": www.gazpromenergo.gazprom.ru. Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.
Реквизиты ООО "Газпром энерго"
Место нахождения: 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1
Почтовый адрес: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru
Интернет-сайт: www.gazpromenergo.gazprom.ru
ОГРН 1027739841370
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Генеральный директор - Дятлов Роман Евгеньевич
Приложение (Документы, подлежащие раскрытию)