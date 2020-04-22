Иран запустил в космос первый военный спутник

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) успешно запустили в космос первый национальный спутник военного назначения. Об этом сообщила телерадиокорпорация IRIB.

По ее данным, спутник, получивший название "Нур" ("Свет"), был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Касед". Запуск произведен с космодрома в центральной иранской провинции Семнан.

Напомним, что запуск спутника "Нур" стал первой успешной попыткой Ирана в этом году вывести национальный космический аппарат на орбиту. В январе-феврале состоялись два запуска иранских спутников, однако из-за технических проблем ракеты-носители не смогли вывести их на заданные орбиты.

В США считают, что Тегеран должен отказаться от пусков баллистических ракет, так как это якобы угрожает безопасности региона. В противном случае Вашингтон грозит введением новых экономических санкций в отношении Ирана.