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22.04.2020 14:40
Рубрика: В мире

Итальянский отель подал в суд на Китай из-за пандемии

Текст: Нива Миракян (Рим)
Отель l'Hotel De La Poste на фешенебельном итальянском курорте Кортина-Д'Апеццо подал в суд на министерство здравоохранения Китая, чтобы заявить об ущербе, нанесенном в результате коронавирусной пандемии, сообщает агентство Adnkronos.

Из-за вспышки вируса отель был вынужден досрочно закрыться 12 марта, в самый разгар горнолыжного сезона. "Это привело к катастрофическим последствиям, в тоv числе к увольнению всех сотрудников и расторжению контрактов на поставки", - говорится в заявлении отельеров.

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Согласно иску, который рассматривает суд в г. Беллуно, руководство гостиничного комплекса обвиняет власти Поднебесной в несвоевременном информировании Всемирной организации здравоохранения о темпах распространения коронавируса и уровне смертности в период с ноября по декабрь 2019 года. В заявлении также отмечается, что Пекин пренебрег введением мер безопасности при вылете из своих аэропортов, нанеся тем самым колоссальный урон итальянской туриндустрии. Отельеры просят суд признать "серьезные упущения", которые были допущены китайским минздравом.

По словам адвоката потерпевшей стороны Марко Виньолы, если информация о вирусе была бы донесена своевременно, итальянское правительство смогло бы внедрить все необходимые превентивные процедуры и не допустить выхода ситуации из-под контроля.

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