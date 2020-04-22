На счету заслуженной артистки России Юлии Пересильд - более 70 разноплановых ролей в кино и театре. Она одинаково органична и в роли легендарной снайперши, и в роли сестры поэта Сергей Есенина, и в образе блистательной Людмилы Гурченко. А еще Юлия подарила свой голос Белке - одному из главных персонажей культового российского мультфильма "Белка и Стрелка". Поводом для разговора стала новая работа актрисы - в сериале "Зулейха открывает глаза" Юлия Пересильд играет красавицу Настасью, влюбленную в революцию и главного героя. Фильм вышел на экраны Союзного государства.

У вас непростые отношения с вашей героиней. В чем дело?

Юлия Пересильд: Я долго не могла ее полюбить. Когда начали обсуждать роль, поняла, что свою героиню я ненавижу. Ненавижу за то, что она делает. Мы хотели, чтобы она была "огневая", но чем больше заходили на ее территорию, тем больше происходило отторжение.

Одним словом, трудная роль.

Юлия Пересильд: Да, трудная. Моя героиня - полная противоположность Зулейхе. Настасья - фурия революции, выросшая на лозунгах и плакатах. Она думает: чем больше людей раскулачит, тем скорее на землю придет счастье.

Читали книгу "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной?

Юлия Пересильд: Это прекрасное произведение. Знаете, хорошие произведения всегда очень трудно экранизировать.

А вы смотрите фильмы со своим участием?

Юлия Пересильд: Я из тех, кто прибегает к телевизору и спрашивает: "А эта сцена уже была"?

В вашей творческой "копилке" немало работ военной тематики: "Пять невест", "Край", "Холодное танго", "Я - учитель", "Снегири" по роману Виктора Астафьева. Вы сыграли роль реальной женщины-снайпера Людмилы Павличенко в фильме Сергея Мокрицкого "Битва за Севастополь". Вы внесли свой вклад в трансформацию образа женщины на войне. Ваши героини не только мужественны, но и женственны.

Юлия Пересильд: Я прочитала не только книгу Людмилы Павличенко "Героическая быль. Оборона Севастополя", но и документально-публицистический роман белорусской писательницы Светланы Алексиевич "У войны - не женское лицо". С режиссером Сергеем Мокрицким у нас три фильма - "Битва за Севастополь", "Я - учитель" и "Черновик".

Юлия Пересильд: Моя героиня выросла на лозунгах и плакатах. Она думает, если раскулачит, то придет на землю счастье. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Признайтесь, вы ведь всегда мечтали стать актрисой?

Юлия Пересильд: Мое детство прошло в Пскове и закончилось в одиннадцать лет, когда не стало папы. У нас даже макароны по-флотски считались деликатесом. Мама работала порой на двух-трех работах одновременно. После одиннадцатого класса я поступила в Псковский педагогический институт на факультет русской филологии. Проучившись год, уехала в Москву, поступила в Российскую академию театрального искусства. В 2006 году окончила актерский факультет РАТИ (ГИТИС), Мастерскую Олега Кудряшова.

В фильме "Конверт" вы сыграли следователя. А в жизни со следователями приходилось общаться?

Юлия Пересильд: Конечно. Мне хотелось "очеловечить" женщину в погонах. Я показала обычную женщину, а не "стоять, лежать, смирно". Каждую ночь, а снимали в основном по ночам, мы начинали с головоломки, как сделать роль поинтересней.

Сижу в своей деревеньке всей семьей. Учу вместе с детьми английский язык, читаем книги, готовлюсь к двум большим ролям

Сколько можете выдержать без сна?

Юлия Пересильд: Мой рекорд - 56 часов.

Вы сыграли одну из главных ролей в фильме "Конец сезона" - новое прочтение "Трех сестер". Сестры живут в Прибалтике в 1990-е годы... Это последний фильм Студии Станислава Говорухина, лауреата премии Президента Беларуси 2014 года "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Юлия Пересильд: Станислав Сергеевич держал в руках сценарий, прочел его и дал "добро".

Вы не раз снимались на "Беларусьфильме".

Юлия Пересильд: Да, здесь мы снимали "В тумане", "Пять невест", сериал "Лето волков". Картина "В тумане" режиссера Сергея Лозницы по произведению белорусского классика Василя Быкова участвовала в основном конкурсе 65-го Каннского кинофестиваля, где была удостоена специального приза. На "Беларусьфильме" частично снимался сериал "Угрюм-река" - о сибирской семье Громовых в трех поколениях, которая берет начало в девятнадцатом веке. Режиссер Юрий Мороз. Здесь отстроили усадьбу Громовых, а также прииски. (Выход ленты запланирован на осень 2020 года. - Прим. авт.)

Александр Балуев играет старшего Громова, а вы кого?

Юлия Пересильд: Мистическую Анфису.

Вы поучаствовали в озвучании мультфильма "Белка и Стрелка", где подарили свой голос главной героине.

Юлия Пересильд: Это была первая моя работа над полнометражным анимационным фильмом. Моей мечтой давно было озвучить анимационный персонаж. Постоянно смотрю с детьми мультфильмы. Я рада, что мне удалось принять участие в этом невероятном проекте. Вспомните звезд советского кино - Леонова, Папанова, Румянцеву. Их знают и любят не только за великие роли в кино, но и за голоса персонажей мультфильмов. Для меня эта работа очень почетна.

Чем занимаетесь в самоизоляции?

Юлия Пересильд: Сижу в своей деревеньке всей семьей. Раньше редко удавалось сюда приехать: то спектакли, то съемки. Жить в деревне - большой плюс. Осваиваю zoom, делаю уроки, учу вместе с детьми английский язык, читаем книги. Готовлюсь к двум большим картинам. Я люблю много репетировать.

А сказки по телефону продолжаете читать?

Юлия Пересильд: Наш благотворительный фонд "Галчонок" затеял флешмоб с известными артистами. Каждый день кто-то из них читает сказку и выкладывает ее в "Инстаграм". Уже выступили Алиса Гребенщикова, Марина Александрова, Тимур Родригес, Юлия Хлынина. Каждый день новая сказка. Многие артисты просят прислать им сказку.

Что посоветуете посмотреть и почитать?

Юлия Пересильд: То, чего бы вы не посмотрели никогда в другое время. Я не помню, чтобы у меня было столько времени, когда просыпаешься с детьми и укладываешь их спать. Можем с ними поговорить, открыть что-то новое. Время в деревне - период накопления и осмысления.