Юристы рассказали о правомочности московских штрафов

В столице за время действия режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и принудительно помещены в обсервационные центры уже более 200 человек.

В соцсетях это вызывает дискуссии: москвичи спорят, имеют ли городские власти применять такое наказание, если оно не предусмотрено федеральным КоАП? Четыре тысячи рублей - размер штрафа, предусмотренный за такое нарушение, противникам этой меры кажется чрезмерным.

А что думают по этому поводу известные юристы? Этот вопрос "РГ" адресовала полномочному правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаилу Барщевскому.

Штрафы, которыми наказывает нарушителей региональная власть, полностью согласуются с теми полномочиями, которые предоставлены субъектам РФ, заявил он: "Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы".

Правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в полномочиях, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, продолжает юрист. И заключает: "Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнение в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации".

В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. "На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность", - сказал он.

Полпред прокомментировал и признания ограничений в период режима повышенной готовности как форс-мажора. Согласно позиции Президиума Верховного Суда РФ, возможность освобождения от ответственности за нарушение обязательств в связи с пандемией должна устанавливаться в каждом отдельном споре.