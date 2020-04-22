Юристы рассказали о правомочности московских штрафов

Новости

Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве 22:44
Уволен замглавы Следственного комитета 22:33
Овечкин рассказал, в какой стране будет работать после завершения карьеры 22:25
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных 22:13
В подмосковной больнице 60 сотрудников заболели коронавирусом 22:08
В Харькове возбудили уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация" 21:59
Подзаголовок сиквела "Венома" вызвал недовольство фанатов 21:58
Десятки боссов итальянской мафии могут отправить из тюрем домой 21:54
Чайка заявил о возможности ухудшения эпидобстановки на Северном Кавказе 21:41
Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом 21:24
Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства 21:15
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают 21:11
Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок 21:03
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ 21:02
Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина 20:51
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной 20:39
В Новгородской области произошел пожар на пилораме 20:29
Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса 20:24
Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей 20:16
"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях 20:15
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19 20:04
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом 19:49
Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей 19:46
Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток 19:41
Создана рабочая группа по развитию образования 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 21:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Юристы рассказали о правомочности московских штрафов

Текст: Анна Полтавцева
В столице за время действия режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и принудительно помещены в обсервационные центры уже более 200 человек.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В соцсетях это вызывает дискуссии: москвичи спорят, имеют ли городские власти применять такое наказание, если оно не предусмотрено федеральным КоАП? Четыре тысячи рублей - размер штрафа, предусмотренный за такое нарушение, противникам этой меры кажется чрезмерным.

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Верховный суд объяснил, как наказывать граждан за фейки о коронавирусе

А что думают по этому поводу известные юристы? Этот вопрос "РГ" адресовала полномочному правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаилу Барщевскому.

Штрафы, которыми наказывает нарушителей региональная власть, полностью согласуются с теми полномочиями, которые предоставлены субъектам РФ, заявил он: "Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы".

Правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в полномочиях, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, продолжает юрист. И заключает: "Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнение в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19

В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. "На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность", - сказал он.

Полпред прокомментировал и признания ограничений в период режима повышенной готовности как форс-мажора. Согласно позиции Президиума Верховного Суда РФ, возможность освобождения от ответственности за нарушение обязательств в связи с пандемией должна устанавливаться в каждом отдельном споре.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Мишустин призвал не забывать о других пациентах из-за COVID-19
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника