Как белорусский музей истории Великой Отечественной войны готовится к 75-летию Великой Победы

Снимок у Знамени Победы - момент волнующий. С 1 мая возможность сделать такое фото получат посетители Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Производство Ли-2 и его модификаций на Ташкентском заводе было прекращено с 1 апреля 1953 года. Алексей Столяров

Правда, вместо ценной реликвии будет использована ее копия, и это вполне объяснимо. А вот самолет Ли-2, возле которого предполагается проводить фотосессию, будет точно такой же, на котором 20 июля 1945 года Знамя доставляли из Берлина в Москву. В Минске самолет приземлился на дозаправку, и тут же к нему сбежались все находившиеся на аэродроме Лошица. Старший сержант И. Сьянов из состава почетного эскорта символа Победы вынес Знамя на летное поле. Под возгласы "Ура! Победа!" сам собой организовался стихийный митинг, в воздух полетели фуражки и пилотки.

- К 75-летию Великой Победы мы готовим немало интересных проектов, - рассказала заместитель генерального директора музея по научной работе Анна Галинская. - Музей теперь в новом здании, это позволило расширить его экспозиции, придать им более современную форму, понятную в том числе молодежи.

Корреспондент "СОЮЗа" одним из первых увидел музейные новинки. Недавно тут, к примеру, открылась временная экспозиция "Бухенвальд", приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и 75-летию освобождения узников одноименного нацистского лагеря. Выставлены уникальные фотодокументы о зверствах нацистов. Невозможно без сострадания смотреть на изможденные лица узников. Полосатые робы, дубинки надзирателей, которые также демонстрируются, усиливают впечатление.

А вскоре в музее откроется экспресс-выставка, посвященная 75-летию встречи на Эльбе союзников по антигитлеровской коалиции, ставшей ярким символом боевого братства в годы Второй мировой войны. Посетителям музей представит еще одну новую услугу - интерактивную программу с элементами квеста "Путь к Победе". Она прежде всего рассчитана на семейную аудиторию, но подойдет и для дружеских разновозрастных компаний.

- Мы постоянно расширяем сотрудничество со СМИ, - продолжает Анна Галинская. - В частности, к 75-летию Победы совместно с БЕЛТА организовали интернет-проект "Судьбы, сложенные в треугольник". В его основе - личные письма участников Великой Отечественной войны, хранящиеся в фондах музея. За ними - судьбы защитников нашей Родины, и погибших, и тех, кто прошел всю войну. Каждый выпуск сопровождают трогательные иллюстрации художника-дизайнера Александра Лапина. В творческом тандеме с журналистами также рожден проект "История одного экспоната". Наши научные сотрудники и журналисты издательского дома "Беларусь сегодня" знакомят читателей с наиболее интересными артефактами из хранилищ музея. Уже вышло свыше десятка таких статей-историй. С ними можно ознакомиться в социальных сетях музея.

Информация, поданная в виртуальной форме, особенно близка и доступна молодежи. Это же можно сказать о публикациях музея в социальных аккаунтах, посвященных командующим фронтами и армиями, участникам Сталинградской битвы. Акция под названием "Полководцы Победы" проводится совместно с российскими музеями. Каждый выпуск приурочен ко дню рождения того или иного полководца. Еще один международный проект, в котором музей примет активное участие в ближайшее время, - всенародный исторический депозитарий "Лица Победы", созданный по инициативе Музея Победы в Москве. В соответствии с ним гражданин любой страны может внести в "народную экспозицию" сведения о своих близких, воевавших на фронте или работавших в тылу, увековечивая тем самым подвиг поколения, победившего нацизм. Вот и Белорусский музей истории Великой Отечественной войны подбирает материалы из своих фондов, чтобы пополнить эту грандиозную историческую летопись именами и лицами героев, внесших весомый вклад в общую Победу.

- Как видите, мы не замыкаемся в стенах музея, - завершает своеобразную экскурсию Анна Галинская. - Одним из самых масштабных мероприятий, посвященных юбилею, станет патриотический марафон по городам Беларуси с участием мобильного музея "Победа 75: дорогами мужества и славы". Будут и насыщенная фотодокументами и знаковыми экспонатами передвижная экспозиция, и концертные программы, и тематические интерактивы на темы военной истории. Старт марафона запланирован на май.

Белорусский музей истории Великой Отечественной войны активно пополняет грандиозную историческую летопись именами и лицами героев, внесших весомый вклад в общую Победу. Фото: Роман Щербенков

анонс

В воскресенье, 26 апреля, в 16.15 телеканал "Россия - Культура" покажет авторский фильм Валерия Тимощенко "Чистая победа. Операция "Багратион".

Фильм - часть уникального цикла документальных фильмов, военные события Великой Отечественной в которых комментируют офицеры, непосредственно участвующие в боевых операциях.

Как отмечает автор проекта Валерий Тимощенко, осмыслить подлинные эпизоды войны способен лишь тот, кто сам воевал и может поставить себя на место фронтовиков. В фильме "Чистая победа. Операция "Багратион" одним из экспертов выступил Григорий Рапота, ныне Государственный секретарь Союзного государства, а в конце 90-х - заместитель директора Службы Внешней разведки России, генерал-лейтенант.

Этот фильм об освобождении Беларуси. Немецкие историки назвали его самой блестящей операцией всей Второй мировой войны и признали, что немецкую армию в 1944 году постигло величайшее в ее истории поражение, "превзошедшее даже сталинградское". Как всегда, в цикле "Чистая победа" эта битва будет показана с точки зрения военного искусства, военно-стратегического мышления, где на первом плане не только героизм и самопожертвование наших воинов, но и творческое, нестандартное мышление наших генералов.