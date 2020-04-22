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Директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор Евгения Серова принимала непосредственное участие в создании госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Она утверждает, что в отличие от всех написанных до того новая программа - точно рабочая. А распространение COVID-19 сделало ее еще более востребованной.

- Первая идея нынешней программы - сделать сельскую местность привлекательной для проживания тех наших граждан, кто только рассматривает возможность жить на селе. В предыдущих программах помощь подразумевалась только тем людям, кто уже живет на селе. Это тоже хорошо. Но если мы хотим развивать сельскую местность, туда обязательно должна приехать "свежая кровь" - нам нужна реколонизация.

Фото: Александр Корольков
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Во-вторых, сейчас минздрав, минтранс и многие другие ведомства финансируют строительство своих объектов в сельской местности. Но в правительственных кругах сложилось представление, что если есть госпрограмма по развитию села, то пусть из нее это строительство и финансируется. Это неправильно. На заседании Госсовета в конце 2019 года, посвященного селу, президент России четко объяснил, что во всех общих социальных программах должна присутствовать доля села. Так вот программа развития сельских территорий - она сверх существующих программ, сверх регулярного бюджета. В нее заложены те проблемы, которые нужно решить быстро.

Третья идея: во многих странах аналогичные программы развиваются снизу вверх - государство софинансирует местную инициативу. У нас до сих пор было наоборот - решение, каким территориям развиваться, а каким нет, всегда принималось сверху. Это очень опасно, когда государство сверху определяет, кто перспективен, а кто нет, не давая право выбора самим гражданам. Такой подход необходимо было ломать.Новая программа - программа местных инициатив. Их может представить группа граждан (при этом необязательно сельских), муниципалитет, некоммерческие организации и бизнес.

При этом у государства нет проблем с софинансированием инициатив граждан и муниципалитетов. Но ему сложно принять мысль о софинансировании инфраструктурных проектов бизнеса. Бизнес в нашем понимании должен сам за свои деньги все построить. Бизнес действительно может построить дорогу для своего производства, для своих работников он может построить жилье, провести интернет. Примеры есть. Но необходимо частно-государственное партнерство. Справедливо будет, если мы станем проводить газ в кооперации бизнеса и государства.

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Четвертая идея - это инновационные подходы в развитии сельской местности. Мы сейчас живем в XXI веке, а применяем решения из ХХ. Энергообеспечение в нашем понимании - это обязательно дорогостоящий газопровод. И если в маленький поселок его тянуть дорого, мы лучше его переселим. А нужно наоборот: императивом должно стать энергообеспечение людей из этого поселка. В Китае я посмотрела программу борьбы с бедностью. Там повсеместно используются солнечные батареи. Забайкалье - самая инсолированная территория в стране. Но где там солнечные батареи?

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Мы задолго до коронавируса говорили о том, что привезти в село хороших врачей и учителей сейчас, может, и получится. Но если не создать им хорошую среду, через четыре года они деградируют. Мы говорили о необходимости развития телемедицины, дистанционного обучения. Нам на это крутили пальцем у виска. Но коронавирус показал, что сумасшедшие не мы. Можно прекрасно жить и работать в сельской местности - был бы там интернет, нормальная дорога, энергообеспечение. Огромному количеству специалистов не обязательно жить в Москве. Уверена, что происходящие события подтолкнут горожан к переезду в село - до трети нынешних жителей мегаполисов могут рассредоточиться по сельским территориям.

Нынешняя программа развития сельских территорий для власти - это не прямое финансирование каких-то коробочных решений. В том виде, в котором сейчас есть программа, - это рычаг, с помощью которого на один вложенный рубль можно привлечь 20. Не надо жаловаться на то, что денег мало. Нужно увеличить их мультипликатор. Если вы привлечете деньги бизнеса, то может получиться лучше, чем если бы эти деньги просто раздавали бы всем нуждающимся.

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