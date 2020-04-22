Пандемия заставит застройщиков приспосабливать свои проекты под новую реальность. По мнению архитекторов, в противовес ценящимся сейчас квартирам в центрах городов возрастет популярность мест компактного проживания в пригородах.

Те, кто еще вчера не представлял свою жизнь без городской суеты, сегодня присматривают себе дома. Фото: Владимир Аносов

"Стандарты жилья очень сильно поменяются после этого кризиса, - считает первый вице-президент Международной академии архитектуры, академик Юрий Виссарионов. - Городские высокоплотные районы оказались реально опасными для жизни. Те, кто мог, в начале эпидемии уехали из городов в индивидуальное жилье, на свежий воздух".

По мнению архитектора, очевидно, что после эпидемии возрастет ценность пригородного жилья - со сниженной этажностью и пониженной плотностью населения. "В Москве продают квартиры площадью 11 метров. Вы представляете, как провести в такой квартире самоизоляцию? А на те же деньги в маленьком городе можно построить дом", - говорит эксперт.

В моду войдут не только отдельно стоящие дома, но и таунхаусы, дуплексы, многоквартирные дома высотой до пяти этажей.

Популярности загородной жизни поспособствует цифровизация. После перехода на удаленную работу, дистанционное обучение, с развитием сервисов доставки товаров у "деревенских" жителей пропадет проблема, как добраться до города и не попасть в пробку. "Вернулись патриархальные ценности - семья, клочок земли, общение с животными", - подчеркивает Юрий Виссарионов.

"Застройщик сегодня замотивирован выжимать максимальное количество метров с разрешенной площади. В массовом сегменте половина продаваемой площади - это "однушки" и студии в 20-40 кв. м, - отмечает ведущий архитектор DNK ag, выпускница программы Архитекторы.рф Анна Картавая. - Основными критериями выбора жилья до недавнего времени были цена и близость к общественному транспорту. Чем ближе к центру, к активной социальной жизни, кафе, кино, работе, тем дороже".

Сегодня, отмечает архитектор, ценностью становится близость природы и низкая плотность населения. Внимание переключается на собственный район, его инфраструктуру. "Если раньше шло модное развитие коливингов и маленьких апартаментов в центре, где ты делишь с соседями общую гостиную и имеешь доступ к большому количеству услуг, то сегодня просторная квартира на периферии может показаться более привлекательной", - подчеркивает Анна Картавая.

Идеальным вариантом становится промежуточный вариант между загородным домом и городской квартирой, где низкая плотность, этажность, мало соседей и просторные апартаменты, где все члены семьи могут работать и учиться. "В таких квартирах есть подсобные помещения, кабинет, собственное уличное пространство и, возможно, личный выход на улицу", - говорит Анна Картавая.

Вирус пройдет, и мир станет прежним, но у населения останутся ощущения, что все может повториться, поэтому в будущем жилье "мы будем искать то, чего нам не хватало сейчас", резюмирует эксперт.