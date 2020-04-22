Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
17:59 22.04.2020

Побег из центра

Пригородное жилье потеснит городские квартиры

Пандемия заставит застройщиков приспосабливать свои проекты под новую реальность. По мнению архитекторов, в противовес ценящимся сейчас квартирам в центрах городов возрастет популярность мест компактного проживания в пригородах.
Те, кто еще вчера не представлял свою жизнь без городской суеты, сегодня присматривают себе дома. Фото: Владимир Аносов Те, кто еще вчера не представлял свою жизнь без городской суеты, сегодня присматривают себе дома. Фото: Владимир Аносов
Те, кто еще вчера не представлял свою жизнь без городской суеты, сегодня присматривают себе дома. Фото: Владимир Аносов

"Стандарты жилья очень сильно поменяются после этого кризиса, - считает первый вице-президент Международной академии архитектуры, академик Юрий Виссарионов. - Городские высокоплотные районы оказались реально опасными для жизни. Те, кто мог, в начале эпидемии уехали из городов в индивидуальное жилье, на свежий воздух".

Фото: Александр Корольков/РГ
Можно ли взыскать деньги с застройщика за жилье с недостатками

По мнению архитектора, очевидно, что после эпидемии возрастет ценность пригородного жилья - со сниженной этажностью и пониженной плотностью населения. "В Москве продают квартиры площадью 11 метров. Вы представляете, как провести в такой квартире самоизоляцию? А на те же деньги в маленьком городе можно построить дом", - говорит эксперт.

В моду войдут не только отдельно стоящие дома, но и таунхаусы, дуплексы, многоквартирные дома высотой до пяти этажей.

Популярности загородной жизни поспособствует цифровизация. После перехода на удаленную работу, дистанционное обучение, с развитием сервисов доставки товаров у "деревенских" жителей пропадет проблема, как добраться до города и не попасть в пробку. "Вернулись патриархальные ценности - семья, клочок земли, общение с животными", - подчеркивает Юрий Виссарионов.

"Застройщик сегодня замотивирован выжимать максимальное количество метров с разрешенной площади. В массовом сегменте половина продаваемой площади - это "однушки" и студии в 20-40 кв. м, - отмечает ведущий архитектор DNK ag, выпускница программы Архитекторы.рф Анна Картавая. - Основными критериями выбора жилья до недавнего времени были цена и близость к общественному транспорту. Чем ближе к центру, к активной социальной жизни, кафе, кино, работе, тем дороже".

Фото: Александр Корольков/РГ
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным

Сегодня, отмечает архитектор, ценностью становится близость природы и низкая плотность населения. Внимание переключается на собственный район, его инфраструктуру. "Если раньше шло модное развитие коливингов и маленьких апартаментов в центре, где ты делишь с соседями общую гостиную и имеешь доступ к большому количеству услуг, то сегодня просторная квартира на периферии может показаться более привлекательной", - подчеркивает Анна Картавая.

Идеальным вариантом становится промежуточный вариант между загородным домом и городской квартирой, где низкая плотность, этажность, мало соседей и просторные апартаменты, где все члены семьи могут работать и учиться. "В таких квартирах есть подсобные помещения, кабинет, собственное уличное пространство и, возможно, личный выход на улицу", - говорит Анна Картавая.

Вирус пройдет, и мир станет прежним, но у населения останутся ощущения, что все может повториться, поэтому в будущем жилье "мы будем искать то, чего нам не хватало сейчас", резюмирует эксперт.

Сейчас читают

Ипотека
11:24

Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку по ставке 6,4 процента

Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку по ставке 6,4 процента

Сбербанк присоединился к новой программе льготной ипотеки по ставке 6,4% на квартиры в новостройках. Лимиты по кредитам в рамках этой госпрограммы составляют 3 млн рублей в большинстве регионов

ЖКХ
09:43

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Граждане могут не проводить поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета до конца 2020 года. Как сообщили в Росстандарте, временно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки

Жилая недвижимость
08:14

На Среднем Урале выдали первую ипотеку под 6,5 процента годовых

На Среднем Урале выдали первую ипотеку под 6,5 процента годовых

В Свердловской области выдали первую ипотеку под 6,5 процента годовых. Заемщиком стал житель Екатеринбурга. Деньги ему понадобились на покупку квартиры в новостройке стоимостью 2,8 миллиона рублей