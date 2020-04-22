Как поведут себя цены на главный российский сорт нефти

Обвал котировок американской нефти WTI потянул за собой цены других марок "черного золота", спровоцировав множество спекуляций, в том числе о минусовой стоимости российской нефти Urals. Слухи эти оказалась далеки от действительности, агентство Argus сообщило, что в Северо-Западной Европе баррель Urals продается за 11,59 доллара, а в Южной Европе за 12,09 доллара.

Глава минэнерго России Александр Новак попросил не драматизировать ситуацию и напомнил, что кризис произошел на рынке бумаг, то есть в торговле финансовыми инструментами, а не физической нефтью.

Влияние случившегося на российский рынок было достаточно опосредовано и больше основывалось на панических настроениях и общем негативном настрое рынка из-за пандемии коронавируса. Российский рубль в сравнении с масштабом обвала WTI отреагировал на это событие весьма сдержанно, скорее следуя за динамикой Brent, а не пике цен американской нефти. На рынке нефти "бумажный коллапс" WTI стал лишь одним из факторов, надавившим на цены Brent за которыми двигается Urals.

Объемы экспорта российской нефти снизились из-за "больничного" европейской экономики, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. С обвалом цен на американскую нефть снижение экспорта не связано. К резким колебаниям котировкок Urals может оказаться более приспособлен, нежели эталонные сорта Brent и WTI, поскольку сорт мало торгуется на международных биржах в виде фьючерсных контрактов. Поэтому в реальности уйти в минус, как произошло с фьючерсами WTI, когда поставщик будет доплачивать покупателю российской нефти, достаточно сложно.

Однако цена на Urals продолжит быть под давлением неблагоприятной мировой конъюнктуры. "Локальные ценовые шоки и ожидания скорого исчерпания хранилищ продолжат толкать цены вниз. Сейчас Brent на минимальных значениях, а цена на Urals, традиционно торгуемый с дисконтом к североморской марке, уже приближается к 10 долларам за баррель", - говорит Бирюков.