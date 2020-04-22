Как выполняются чернобыльские программы Союзного государства?

Одной из первых в Союзном государстве была принята научно-техническая программа по преодолению последствий чернобыльской аварии. Всего же с 1998 года реализовано четыре масштабных союзных проекта, направленных на обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан двух государств на пострадавших территориях. Эти документы отражают и дополняют основные направления государственной политики России и Беларуси в данной сфере.

- В Беларуси и России до сих пор сохраняются значительные территории отселения, земли, выведенные из хозяйственного использования в связи с высокими уровнями радиоактивного загрязнения, - прокомментировали ситуацию в департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси. - Есть риски трансграничного переноса радионуклидов при лесных пожарах. Это требует согласованных действий по обеспечению специального режима территорий с высокими уровнями радиоактивного загрязнения. Нужно продолжать совместные усилия по защите населения, реабилитации загрязненных земель и их поэтапному возвращению в нормальное состояние... Какие же задачи решали четыре чернобыльские программы? Вначале главным было снизить риск для живущих на загрязненных территориях. Поэтому средства направлялись в основном на строительство и оснащение медицинских центров для оказания специализированной врачебной помощи. Затем разрабатывались стандарты диагностики и лечения заболеваний, проводились экологическое просвещение населения и реабилитация пострадавших земель. В ходе выполнения третьей чернобыльской программы был создан каталог доз облучения определенных групп населения Гомельской области. Заметным событием стала подготовка атласа современных и прогнозных аспектов последствий чернобыльской катастрофы на пострадавших территориях России и Беларуси.

Итогом четвертой программы стали внедрение новых медицинских технологий, обновление приборной базы для контроля радиоактивного загрязнения, создание российско-белорусского интернет-портала по проблемам преодоления катастрофы. На эти и другие задачи только в Беларуси было направлено 80 млн долларов. Союзная программа стала важным дополнением национальных государственных программ по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Она предусматривала значительные капитальные вложения в строительство и оснащение медицинских объектов, осуществление пилотных проектов адресной реабилитации хозяйств на загрязненных территориях.

С 2019 года выполняется пятая программа Союзного государства. Ее основные задачи - совершенствование систем радиационной безопасности населения и аграрного производства, создание условий для возврата радиоактивно загрязненных территорий к нормальной жизнедеятельности. С этой целью реализуется комплекс совместных мероприятий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ. Предусмотрена разработка новых подходов к технологиям, направленным на снижение уровня радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, снижение рисков трансграничного переноса радионуклидов при чрезвычайных ситуациях и повышение оперативности при их ликвидации. Пройдут обследования отселенных (отчужденных) территорий России и Беларуси на предмет возможности их возврата в хозяйственный оборот, совместные мероприятия по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Эти работы будут проводиться в Гомельской и Могилевской областях Беларуси и в Брянской области России.

Как отметила председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович, пятая союзная программа направлена на обеспечение полноценного социально-экономического развития приграничных территорий Беларуси и России. Важной составляющей является минимизация воздействия на человека малых доз радиации, которые еще присутствуют на пострадавших землях. Там предстоит создать безопасные условия проживания.

ПАСПОРТ ПЯТОЙ ПРОГРАММЫ

Заказчики: МЧС России; МЧС и Национальная академия наук Беларуси.

Финансирование: За счет средств бюджета Союзного государства в размере 992 млн 385 тысяч российских рублей. Доля России - 65%, доля Беларуси - 35%.

В тему

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси разрабатывает проект Государственной программы по преодолению последствий аварии на 2021-2025 годы и проводит прием заявок на участие в ней. Основные цели: дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, поддержание на достигнутом уровне защитных мероприятий, осуществление радиационного мониторинга и контроля радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и продукции, содействие социально-экономическому развитию регионов при безусловном выполнении требований радиационной безопасности.