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Рубрика: Экономика

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Какие виды больничных сейчас существуют
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 88(8142)
Любой работающий человек всегда может заболеть. Разбираемся, какие виды больничных в ходу сейчас, как их правильно оформлять, а также когда и какие деньги мы по ним сможем получить.
Карантин, самоизоляция, болезнь - все это основания для получения "Листка нетрудоспособности". Карантин, самоизоляция, болезнь - все это основания для получения "Листка нетрудоспособности".
Карантин, самоизоляция, болезнь - все это основания для получения "Листка нетрудоспособности".

- Человек просто заболел, коронавирус тут ни при чем, случилось вполне заурядное недомогание. В таком случае и больничный будет самым обычным. Листок нетрудоспособности будет оформлен после выздоровления. Код "01".

- Сам человек или кто-то из проживающих с ним членов семьи вернулся из неблагонадежной по COVID-19 страны. Никаких признаков болезни при этом нет. Но сам вернувшийся и его домочадцы обязаны провести 14 дней дома. Каждому работающему из них будет оформлен электронный "карантинный" больничный. Код "03".

- Человек вернулся из-за границы больной. В этом случае он будет госпитализирован в больницу, после выписки он получит и принесет на работу обычный больничный. Код "01".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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- Человек прилетел из-за границы здоровым, отправился на самоизоляцию, через несколько дней почувствовал себя плохо. При возвращении на работу у человека окажутся сразу два больничных: электронный на первые дни карантина и обычный листок нетрудоспособности на время, проведенное в больнице. Код "01" и "03".

- Человек предполагает, что у него был контакт с носителем коронавируса, и заболевает. Вызванный врач проведет осмотр, если клиническая картина сходна с типичной при COVID-19, назначит тест. После выздоровления представит обычный листок нетрудоспособности. Код "01".

- Человек не болеет, нигде не был, но вынужден сидеть дома с ребенком до 7 лет из-за того, что детский сад по решению Роспотребнадзора закрыт на карантин. В таком случае одному из родителей выдается больничный. В нем будет указан код "03", обозначающий карантин. А в специальную графу вписано имя ребенка. Выдается такой листок нетрудоспособности в детских поликлиниках.

- Сотрудники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания и обязанные соблюдать режим самоизоляции. Листок нетрудоспособности им должен доставить курьер. Код "03". Сотрудникам старше 65 лет положен больничный лист по карантину с 20 по 30 апреля. Работодатель должен отправить в Фонд соцстраха списки таких сотрудников. Больничный будет оформлен в электронном виде и оплачен из средств ФСС.

Оплата

Код "01"

Первые три дня оплачиваются за счет работодателя, последующие - за счет средств Фонда соцстраха. Если стаж меньше пяти лет, заплатят 60 процентов среднего заработка, от 5 до 8 лет - 80 процентов, свыше 8 лет - полный средний заработок.

Код "03"

Оплата поступает напрямую из Фонда соцстраха, минуя работодателя. За первые семь дней карантина деньги перечислят на следующий день после того, как документы поступят в ФСС, по практике - примерно через неделю. После закрытия электронного больничного придет оплата и второй недели самоизоляции.

Для оформления такого больничного надо отправить заявление на сайте ФСС. Фонд соцстраха запросит необходимые данные у самого человека, его работодателя и других госорганов. После их получения незамедлительно перечислит на банковский счет заявителя положенную ему сумму.

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