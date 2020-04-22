Обращения с просьбой включить ЖКХ в сферу наиболее пострадавших отраслей уже направляли в правительство различные организации этой сферы. Тем не менее, в Фонде "Институт экономики города" считают, что отрасль ЖКХ, в отличие от других, пострадала не слишком сильно - она не лишилась потребителей и возможности работать. "Нужно лишь усилить поддержку граждан, которые пострадали или чьи доходы упали, чтобы они могли платить за услуги ЖКХ, - считает директор направления "Городское хозяйство" фонда Ирина Генцлер. - Но для этого нужно изменить порядок оформления субсидий, чтобы учитывался доход жителя не за последние полгода, а то, какой он именно сейчас".

Ранее НП "ЖКХ Контроль" просило предоставить управляющим организациям финансовую помощь на проведение дезинфекции в многоквартирных домах, продлить полномочия правлений ТСЖ и ЖСК (для этого нужно проводить общие собрания, что сейчас невозможно), выделить субсидии на оплату коммунальных услуг даже при наличии долгов у заявителя.

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, Российские коммунальные системы и Росводоканал, обращаясь в правительство, отмечали необходимость корректировки отмены пеней за несвоевременную оплату ЖКУ. Они подчеркивали, что расходы водоканалов сейчас только возросли из-за необходимости усиленного обеззараживания воды и повышения цен на реагенты, при этом платежи населения при отсутствии штрафов могут снизиться с 95% до 25-30%. Это снизит надежность систем водоснабжения, качество очистки воды и повысит число аварий. По мнению авторов письма, необходимо отменить пени только для граждан, получающих субсидии и компенсации на оплату ЖКУ. Кроме того, они просили погасить задолженность за ЖКУ со стороны бюджетных организаций и ввести запрет на перекладывание банковских комиссий при приеме платежей граждан за коммунальные услуги на ресурсоснабжающие организации.

При этом все запланированные мероприятия по подготовке котельных, ТЭЦ, тепловых сетей и сферы водоснабжения, внутридомовой инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду должны быть выполнены в установленные сроки и в полном объеме, указывает глава минстроя Владимир Якушев. "Озвученные инициативы от предприятий ЖКХ по возможному глобальному пересмотру ремонтных и инвестиционных программ должны, в первую очередь, рассматриваться с точки зрения максимально высокого обеспечения безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона", - подчеркнул министр.

Платежи населения при отсутствии штрафов могут снизиться с 95% до 25-30%, прогнозируют ресурсоснабжающие организации

Необходимо распространить на предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, а возможно, и всю отрасль в целом, меры поддержки, предусмотренные для системообразующих предприятий, считают в Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС). Среди них - снижение ставок по оплате страховых взносов, возможность обращения за льготными кредитами, рассрочка уплаты налогов, обязательство уплаты по которым наступает в апреле, на вторую половину года. "Необходимо исключить арест счетов за несвоевременную уплату налогов, взносов и сборов", - отмечают в АПТС. Также, по мнению АПТС, необходимо предусмотреть прямое субсидирование обновления инфраструктуры в связи с отменой и переносом многих программ. "Это запускает всю экономику, задействует эксплуатирующие организации, строителей, проектировщиков, производителей продукции и сырья. По этому пути идет Китай, чтобы минимизировать последствия кризиса", - говорит президент АПТС Владислав Ткаченко.