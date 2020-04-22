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22.04.2020 11:55
Рубрика: В мире

Киргизия продлила действие паспортов и сроки регистрации до сентября

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Министерство юстиции Киргизии и государственная регистрационная служба республики в связи с введенными ограничениями на передвижение граждан инициирует продление сроков регистрации для иностранцев, а также действия просроченных паспортов для киргизстанцев.

Фото: Александр Река/ТАСС
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"Из-за введения чрезвычайного положения в отдельных регионах республики и закрытия в них центров обслуживания населения киргизстанцы, иностранцы и лица без гражданства столкнулись с определенными трудностями в продлении и получении документов", - говорится в пояснении минюста республики.

Минюст предлагает продлить срок действия паспортов граждан образца 2004 года и общегражданского паспорта гражданина образца 2006 года за исключением молодых людей, не достигших 16-летнего возраста, до 1 сентября 2020 года.

На это же время продлить регистрацию иностранных граждан, у кого она подходит к концу.

Кроме того, участники общереспубликанского тестирования, не успевшие получить паспорта, будут допущены к испытаниям на основании свидетельства о рождении.

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