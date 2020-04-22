Киргизия выделила деньги для оказания помощи застрявшим в РФ гражданам

Правительство Киргизии приняло решение выделить дипломатическим представительствам республики в России и Объединенных Арабских Эмиратах 15 миллионов сомов (чуть меньше 15 миллионов рублей) "для оказания помощи гражданам КР, испытывающим трудности с проживанием и питанием".

Большую часть этой суммы - 10 миллионов сомов - получит посольство Киргизии в России. В РФ, согласно официальным данным, по-прежнему находятся несколько тысяч киргизстанцев, желающих вернуться на родину, но не имеющих такой возможности из введенных странами ограничительных мер.

Кроме того, кабинет министров республики выделит 122 миллиона сомов для поддержки социально уязвимых слоев населения страны во время пандемии COVID-19. "На каждую семью будет, в том числе, подготовлен продуктовый набор", - сказали в кабмине.