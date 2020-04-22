Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток

В Китае зафиксирован осторожный рост количества авиапассажиров. В первые три недели апреля по сравнению с мартом число их увеличилось на 7,9 процента, однако составило лишь 29 процентов от уровня прошлого года, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным управления гражданской авиации Китая (CAAC), количество ежедневных рейсов в апреле выросло на 1 процент до 6 586. Однако это составляет всего 42 процента от объемов перевозок до появления коронавируса. Мировая туристическая индустрия пристально следит за тенденциями, которые показывают, как можно перемещаться по крупным рынкам после того, как вирус окажется под контролем и ограничения на передвижение будут устранены.

Международная ассоциация воздушного транспорта отметила, что количество внутренних рейсов в Китае сократилось после повышения показателей с середины февраля до первой недели марта. "Ожидается, что фактический спрос будет значительно слабее, так как коэффициенты загрузки на этих рейсах низкие. На Китай приходится около 24 процентов всех внутренних пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

В CAAC информировали, что почти удвоили количество еженедельных грузовых рейсов до 1 989 в течение недели с 20 по 26 апреля по сравнению с 1014 рейсами до начала эпидемии. Китайские власти подтвердили намерение увеличить пропускную способность международных грузовых перевозок и стабилизировать цепочки поставок в условиях вспышки коронавируса.