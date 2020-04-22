Часы сверх нормы без согласия работника допускаются также без режима ЧС в случае предотвращения или устранения последствий катастрофы, производственной и коммунальной аварии, стихийного бедствия, которые угрожают жизни или здоровью населения. Согласно ст. 99 Трудового кодекса сверхурочная работа - это та, которая выполняется по инициативе работодателя "за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени". При нормированном рабочем графике - сверх 8-часового рабочего дня или после смены. При суммированном учете рабочего времени - когда фактически отработанные часы превышают их нормальное количество.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Также юрист обратила внимание на то, что запрещается привлекать к сверхурочной работе беременных и несовершеннолетних, а женщин с детьми младше трех лет и инвалидов -только с их согласия. Оплачивается сверхурочная работа в повышенном размере: первые два часа - в полуторном, последующие - в двойном. Вместо оплаты переработка может компенсироваться отгулами, но по желанию работника. Вызвать работника без его согласия в выходные и праздники работодатель имеет право в тех же случаях. При других обстоятельствах работник должен дать письменное согласие.
Необходимо подтвердить готовность трудиться, чтобы выполнить срочную работу, от которой зависит стабильность фирмы.
Если права работника нарушены, то оставить жалобу можно на сайте онлайнинспекция.рф.
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