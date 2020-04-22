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Рубрика: Экономика

Какая ситуация - такая работа

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 88(8142)
Когда из-за эпидемии коронавируса могут заставить работать больше? Член Ассоциации юристов Настасья Машкова утверждает, что работодатель имеет право привлечь сотрудников к сверхурочной работе без их согласия, если режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса будет признан чрезвычайной ситуацией.

Часы сверх нормы без согласия работника допускаются также без режима ЧС в случае предотвращения или устранения последствий катастрофы, производственной и коммунальной аварии, стихийного бедствия, которые угрожают жизни или здоровью населения. Согласно ст. 99 Трудового кодекса сверхурочная работа - это та, которая выполняется по инициативе работодателя "за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени". При нормированном рабочем графике - сверх 8-часового рабочего дня или после смены. При суммированном учете рабочего времени - когда фактически отработанные часы превышают их нормальное количество.

Фото: iStock
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Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Также юрист обратила внимание на то, что запрещается привлекать к сверхурочной работе беременных и несовершеннолетних, а женщин с детьми младше трех лет и инвалидов -только с их согласия. Оплачивается сверхурочная работа в повышенном размере: первые два часа - в полуторном, последующие - в двойном. Вместо оплаты переработка может компенсироваться отгулами, но по желанию работника. Вызвать работника без его согласия в выходные и праздники работодатель имеет право в тех же случаях. При других обстоятельствах работник должен дать письменное согласие.

Объем сверхурочной работы не может превышать 4 часов за два дня

Необходимо подтвердить готовность трудиться, чтобы выполнить срочную работу, от которой зависит стабильность фирмы.

Если права работника нарушены, то оставить жалобу можно на сайте онлайнинспекция.рф.

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Экономика Работа Охрана труда

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