Количество посетителей на фермерских рынках и ярмарках упало вдвое

Продовольственные рынки и ярмарки в стране опустели. Им разрешено работать, но население предпочитает закупаться в магазинах у дома и онлайн.

С введением режима самоизоляции количество посетителей на продовольственных рынках и ярмарках снизилось в среднем по стране на 30-50%, подсчитал генеральный директор Infoline Иван Федяков. По его оценке, сейчас доля продовольственных рынков и ярмарок в общем обороте продуктовой розницы составляет порядка 5%.

Вопрос работы продовольственных рынков (в числе многих других) во время эпидемии был отдан на рассмотрение местным властям. И многие регионы решили их закрыть из соображений безопасности. В начале апреля минпромторг направил руководителям регионов письмо, в котором говорится, что региональные власти должны обеспечить работу продовольственных ярмарок и рынков и разъяснить жителям, что посещать их тоже можно. "Данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам", - поясняется в письме. При этом минпромторг указывает на обязательное соблюдение принципов социальной дистанции между продавцами и покупателями.

Уже после этого отдельные регионы заявили об открытии продовольственных рынков. Так, на территории Краснодара работают три розничных рынка и 35 постоянно действующих продовольственных ярмарок. В Сочи возобновили работу пять продовольственных рынков.

Население сегодня предпочитает закупаться продуктами в магазинах у дома и онлайн

Однако даже там, где рынки не прекращали работу, трафик сильно упал. В Москве на продовольственных рынках продажи упали больше чем на 70%, сетует владелец истринской сыроварни "Русский пармезан" Олег Сирота. "Продовольственные рынки открыты, но они пустые, хотя там соблюдаются все меры безопасности. Мы продолжаем работать, но многие фермеры в этой ситуации закрыли прилавки", - говорит он. По его словам, продукция сыроварни не продается в торговых сетях, поскольку те предлагают слишком низкие закупочные цены - по 400-450 руб./кг при себестоимости производства в 400 руб./кг. "Поэтому для нас, как и для подавляющего большинства мелких компаний, единственный выход - торговля на ярмарках", - поясняет фермер.

Кроме этого, у фермеров хватает сейчас других проблем, связанных в первую очередь с удорожанием сырья, семян и удобрений. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) уже направила предложения по мерам поддержки малых форм хозяйствования на селе бизнес-омбудсмену Борису Титову. По словам президента АККОР Владимира Плотникова, Ассоциация предлагает упростить механизм получения господдержки и грантов для субъектов малого предпринимательства в АПК, обеспечить малых сельхозпроизводителей доступными кредитами, снизить процентные ставки по договорам лизинга и т.д.

Кстати

Россия готова делиться гречихой с Беларусью. Республика запрашивает 7 тысяч тонн - и российские предприятия готовы удовлетворить этот спрос, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречихи в республике якобы из-за возникших сложностей с поставками этой крупы из России. "Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал он. По словам Виктории Абрамченко, у Александра Лукашенко устаревшая информация. Она рассказала, что вопрос о поставках российского продовольствия обсуждали 13 апреля по телефону премьер-министры обеих стран. Белорусские партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тысяч тонн гречихи и почти 2 тысяч тонн риса. Учитывая масштабы российского производства и внутренних запасов, российская сторона согласовала такие поставки для белорусских партнеров, указывает Абрамченко. Уже 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили в Белоруссию 538 тонн гречки. Всего по состоянию на 22 апреля в Беларусь поставлено уже более 2,7 тысячи тонн гречихи.