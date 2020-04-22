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22.04.2020 15:00
Рубрика: Власть

Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к мавзолю

Текст: Татьяна Замахина
Члены КПРФ возложили цветы и венки к мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в честь 150-летия со дня его рождения - при этом партийцы соблюдали социальную дистанцию. Памятные мероприятия при условии исполнения карантинных требований, кроме того, проходят в разных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Федеральной службе охраны, на которую ссылается "Интерфакс", уточнили, что коммунистам разрешили провести церемонию на Красной площади при условии соблюдения эпидемиологических требований. В частности, членам фракции было предписано разбиться на группы и держать дистанцию. Как подтвердил первый замглавы КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, торжественное мероприятие прошло с соблюдением всех предписанных безопасности норм.

В церемонии участвовал лидер коммунистов Геннадий Зюганов и другие представители руководства партии. Пришли также члены молодежных объединений и других поддерживающих КПРФ организаций. Из-за ситуации с пандемией участников церемонии было немного, но важен сам факт, что представители компартии и других "левых" сил собрались в этот день у мавзолея и возложили цветы, отметил депутат от фракции Александр Ющенко.

Фото: Getty Images
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Сайт КПРФ сообщает о юбилейных мероприятиях и в регионах. Так, партийцы вывешивали из окон квартир и домов красные флаги, проводили одиночные памятные акции с возложением цветов к памятникам Ленина, а также слеты в онлайн-формате.

Накануне этой даты Геннадий Зюганов провел Всесоюзное торжественное собрание, посвященное юбилею Ленина в формате видеоконференции.

Ранее на 22 апреля был запланирован большой слет представителей коммунистических партий со всего мира в Москве. Как сообщал лидер КПРФ, предполагалось участие порядка 150 делегаций, однако в связи с распространением коронавируса все праздничные мероприятия пришлось перенести на осень. Ожидается, что они могут пройти в начале ноября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии КПРФ Дискуссия о В.И. Ленине

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