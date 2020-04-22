Коронавирус обнаружили у сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио

В Японии коронавирус впервые выявили у сотрудника оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио. Об этом сообщает газета "Асахи симбун".

Инфекцией заразился мужчина в возрасте старше 30 лет. В конце прошлой недели его самочувствие ухудшилось. Результаты ПЦР-анализа на COVID-19 дали положительный результат. В настоящее время пациент находится на домашнем лечении. Болезнь протекает в легкой форме.

Этаж, где работал указанный сотрудник оргкомитета, заблокирован. Там проведена дезинфекция. Коллеги инфицированного, которые могли с ним контактировать, отправлены на карантин.