Из-за эпидемии коронавируса по всему миру не только опустели церкви и мечети, но и само существование некоторых религиозных общин оказалось под вопросом. Паломники из разных стран не посетят Мекку в священный месяц Рамадан, а Ватиканские музеи останутся закрытыми для миллионов туристов.

До начала мая вместе с Италией продлевает все ограничения, вызванные эпидемией, и расположенное в сердце Рима государство Ватикан. Это ставит под угрозу финансовое благополучие государства-города, управляемого Святым престолом. Дело в том, что основным источником дохода государства являются знаменитые музеи Ватикана. В этот комплекс входит, например, знаменитая Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. Коллекции 54 галерей и залов созданы римскими папами прошлого и содержат художественные работы великих мастеров, включая и другие знаменитые произведения эпохи Ренессанса. Ежегодно их посещают около шести миллионов туристов. Они также приобретают сувениры, отправляют открытки, заказывают экскурсии. Не стоит и говорить, что музеи Ватикана, как и итальянские музеи, закрыты с начала марта. По данным итальянских СМИ, из-за коронавируса местная казна недосчитается десятков миллионов евро. Только в марте финансовые потери Святого престола составили около 8-10 миллионов евро. В апреле, по предварительным подсчетам экономистов, они будут в два раза больше. Учитывая, что иссяк еще один источник дохода Ватикана - пожертвования католиков, а они в большинстве своем уже месяц не имеют возможности прийти в храмы, экономическая ситуация Святого престола не внушает оптимизма. Итальянское информационное агентство Ansa сообщает, что, хотя никаких официальных заявлений Ватикан на этот счет не делал, известно, что уже были приняты экстренные меры по ограничению расходов. Среди них - заморозка контрактов, приема на работу новых сотрудников, закупок необходимого оборудования. Жизнь в государстве-городе замерла, вся деятельность происходит в дистанционном режиме, и даже Швейцарская гвардия не может покидать пределов Ватикана.

Из-за эпидемии COVID-19 во время месяца мусульманского поста Рамадана, который начинается 23 апреля, впервые в истории будут оставаться закрытыми главные святыни ислама в Мекке и Медине - Заповедная мечеть и мечеть Пророка. Как сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух священных мечетей, в этом году мусульмане не смогут во время Рамадана совершать там положенные пять раз в день молитвы и специальную молитву "таравих", которая читается только в Рамадан после ночной молитвы до зари. Мусульманам в этом году придется столкнуться с ограничениями, которые нарушают их самые древние традиции. Например, ифтар - совместное вечернее разговение, кратковременное прекращение поста, на которое собираются порой до 1000 верующих и где собирают пожертвования для малоимущих, во время эпидемии коронавируса невозможен во многих странах, например в Египте. В Германии, где по той же причине запрещены все богослужения, под угрозой может оказаться существование многих мусульманских общин. Как сообщает местная радиостанция Deutsche Welle, собираемые во время Рамадана пожертвования являются важным источником их дохода. "Центральный совет мусульман опасается того, что даже по окончании пандемии многие общины не смогут дальше существовать из-за отсутствия средств", - сообщает Deutsche Welle.

В Ватикане приняли экстренные меры по ограничению расходов. Среди них - заморозка контрактов, приема на работу новых сотрудников

В Корее еще в конце февраля была закрыта приносившая значительный доход программа проживания туристов в традиционных буддийских храмах, где они могли познакомиться с повседневной жизнью монахов, а также обучиться основам корейских буддийских практик самопознания.