Корреспондент "РГ" попробовал заработать на бирже

В начале апреля на Московской бирже уже зарегистрированы два миллиона индивидуальных инвестиционных счетов, открытых физическими лицами. Один из них принадлежит корреспонденту "РГ".

В инвесторы я подался год назад и за это время в полной мере испытал на своей шкуре не только радости и разочарования начинающего финансиста, но и с головой окунулся в кризис. Сразу оговорюсь, что речь здесь идет исключительно о личном опыте. Публикация имеет информационный характер и не несет каких-либо инвестиционных рекомендаций.

В отличие от многих предприятий и организаций, биржа в нерабочие дни масштабной самоизоляции не прекратила работу. Более того, активность сделок в этот период только возрастает. Так что самоизоляция - не помеха ни спекулянту, ни долгосрочному инвестору.

"Бычий" тренд

Открывая ИИС, я планировал забросить на счет для пробы 100 000 рублей и прощупать рынок, разместив их поровну в акциях и облигациях. Но аппетит пришел во время еды, и вместо запланированных 100 000 рублей с банковского счета на ИИС за год постепенно перекочевали 400 000 рублей. Такая сумма была выбрана не случайно, поскольку ежегодный взнос до 400 000 рублей на ИИС дает право на получение налогового вычета в размере 13 процентов, то есть до 52 тысяч рублей. И это помимо возможного, хотя и не гарантированного дохода на фондовом рынке.

В прошлом году и в самом начале 2020-го рынок рос, дивиденды платились щедро и даже новичку заработать было нетрудно. Акции в "бычьем" тренде выглядели привлекательнее облигаций, так что поначалу я сосредоточился на них. Чтобы не следить постоянно за трендами, я выбрал простую и нехитрую стратегию "купи и держи". Нефтянка, газовики, горнодобытчики, металлурги, ретейл, финансы, транспорт, IT... Под конец года рынок вырос настолько, что покупать "на хаях" подорожавшие акции стало страшно, особенно на фоне звучавших пророчеств о возможном кризисе. Поэтому в этот период я начал налегать на ОФЗ, субфедеральные и корпоративные облигации с коротким сроком погашения, чтобы не сильно рисковать. В качестве эксперимента, правда, попробовал приобрести немного высокодоходных облигаций и бумаг с переменным купоном, привязанных к ставке ЦБ. Переменный купон пока не впечатлил доходностью, а ВДО заставили поволноваться, когда поползли слухи о возможном дефолте одного из эмитентов. В целом же по итогу года сложилось то самое задуманное изначально соотношение между акциями и облигациями 50 на 50. Благодаря росту цен на активы, поступающим дивидендам от акций и купонам от облигаций, которые я предпочитал не выводить со счета, а реинвестировать снова, мои 400 тысяч превратились в 450, потом - в 460, а потом... все рухнуло.

Падение в бездну

Эпидемия коронавируса, обвалившаяся из-за отсутствия договоренности Опек + нефть, сдавший свои позиции рубль и давно назревавшая коррекция на перегретом рынке сформировали идеального "черного лебедя". Впервые оказавшись "в рынке" во время кризиса, я по-настоящему понял, что значит биржевая паника. "Скидывайте все что можно! Продавайте все что есть!" - призывали завсегдатаи форумов, уверяя, что при желании позднее можно будет купить укатанные в пол акции гораздо дешевле. Правда, никто не знал, в какое именно время это лучше делать. А цены на дешевеющие акции становились все вкуснее. Не удержавшись, я начал кое-что докупать небольшими порциями. Оказалось - рано. Выделенные в марте на приобретение активов деньги закончились, а падение продолжилось. Даже ОФЗ, приобретенные в прошлом году и ощутимо подросшие после снижения ставки ЦБ, дешевели на глазах. Напуганные нерезиденты выходили из бумаг. Я тоже решил продать часть из них, пока облигации еще оставались в зеленой зоне. И снова поторопился: проданные ОФЗ вдруг снова стали расти в цене. Новости и истерические комментарии разрывали "фонду". Америка буквально заваливала рынок деньгами.

Экстренное снижение ставки ФРС и триллионы долларов на покупку ценных бумаг остановили обвал американского фондового рынка. За ним оттолкнулись от дна и остальные. И когда панический информационный шум стих, сложилось впечатление, что обрушение рынков оказалось вовсе не катастрофическим. В марте индекс МосБиржи просел лишь процентов на 30. Мой портфель рос не так активно, как индекс, но и падал не так сильно. Эффект существенно сгладили облигации, которые потеряли в цене меньше, чем акции. По большому счету в моем покрасневшем портфеле лишь акции двух-трех эмитентов упали на 40-50%, но были и такие, которые остались в зеленой зоне. Один из эмитентов - крупная горно-металлургическая компания - даже продолжил рост. Ради интереса я все же поторговал на небольшую сумму на волатильном рынке. Выбрав пару металлургических компаний, акции которых мне особенно интересны, я покупал бумаги ниже выбранной ценовой точки и продавал, когда цена поднималась выше ориентира. Рынок вырос, и я остался с небольшой прибылью и полезным опытом.

При своих

На мартовском дне биржевого падения я в итоге оказался при своих 400 000 рублей, которые внес на счет. Я рассудил так: если бы эти деньги лежали "под матрасом", я бы ничего не приобрел и не потерял, если бы они находились на банковском вкладе, я мог бы получить небольшие проценты.

Но даже в сложившейся ситуации я пока не остаюсь без профита, поскольку с внесенной суммы на ИИС должен получить 13 процентов налогового вычета, что тоже неплохо. Конечно, если ситуация ухудшится и, как говорят трейдеры, в подарок к первому мартовскому дну мы получим второе, а возможно, и третье, убытки существенно вырастут. Но особенность фондового рынка заключается в том, что пока ценные бумаги не проданы, любые убытки, как, впрочем, и прибыль, остаются "бумажными". В прошлые кризисы многие инвесторы попросту пересидели тяжелые времена в подешевевших бумагах, дождались периода восстановления и оказались в неплохом плюсе. Но пересиживать таким образом возможно лишь в том случае, если для покупки акций и облигаций не использовались кредитные плечи и активы приобретались на деньги, которые не потребуются в ближайшее время.

После мартовских низов рынок растет снова. Я прикидываю, какую часть зарплаты можно безболезненно забросить на ИИС и к каким активам стоит присмотреться.