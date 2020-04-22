В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции

Сроки всенародного голосования по поправкам к Конституции будут определены после анализа эпидемиологической ситуации, заявили в Кремле. Определенные прикидки есть, но говорить о них пока рано. Также в администрации президента не исключают, что всенародное голосование может быть привязано к определенной дате.

"Сроки перенесены, здесь нечего обсуждать, - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию издания "КоммерсантЪ" о том, что всероссийское голосование может состояться 24 июня или 8 июля. - Новые сроки будут определены по мере развития ситуации".

"Конечно, определенные прикидки существуют, но говорить о них сейчас как о чем-то решенном вряд ли можно, потому что до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения", - заявил представитель Кремля.

На вопрос о том, будет ли привязка к определенной дате, Песков ответил: "Нельзя исключать, что это может быть привязано к какой-то дате, но это же не обязательное условие: здесь важен сам факт голосования".